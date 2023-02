Tunisie: "Ashkal" de Youssef Chebbi dans nos salles à partir du 8 février 2023 - Une sortie très attendue

Polar aux Jardins de Carthage. Le gardien d'un immeuble abandonné s'immole par le feu dans des circonstances inexplicables. Fatma et Batal mènent l'enquête.

Après une récente sortie française le 25 janvier 2023, le film "Ashkal, l'enquête de Tunis" de Youssef Chebbi sortira dans nos salles à partir du 8 février.

Un film noir, un genre qui fait défaut au cinéma tunisien. Un genre à risque que l'on peut soit réussir, soit rater, et que Chebbi semble, apparemment, avoir réussi. A ce réalisateur, on doit "Babylon", un documentaire sur les camps de réfugiés Choucha et Ras Jedir situés à la frontière tuniso-libyenne, qu'il a coréalisé en 2012 avec Ala Eddine Slim et Ismaël. Avec ce dernier, il a réalisé "Black Medusa" sorti en 2021. Il a aussi à son actif deux courts-métrages : "Vers le nord" et "Les profondeurs", retenus dans plusieurs festivals.

Sélectionné à la quinzaine des cinéastes de Cannes 2022 et bien accueilli par la critique, "Ashkal" a remporté l'Antigone d'or et le prix de la critique au Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier 2022.

Un thriller à la sauce polar qui met en scène les acteurs Fatma Oussaifi, Mohamed Houcine Grayaa, Rami Harrabi, Hichem Riahi, Nabil Trabelsi et Bahri Rahali, d'après un scénario coécrit par François-Michel Allegrini et Youssef Chebbi. La photographie est signée Hazem Berrabah, les décors par Malek Gnaoui, la musique de Thomas Kuratli et le montage par Valentin Feron. "Tunisie, dans les jardins de Carthage, un quartier nouveau où les constructions modernes se juxtaposent aux chantiers abandonnés et aux friches vacantes, le corps d'un gardien est retrouvé calciné au milieu d'un chantier.

Batal, un flic d'une cinquantaine d'années, est chargé de l'enquête, il est assisté par sa jeune nièce, Fatma, une femme de trente ans. Les enquêteurs commencent par interroger les ouvriers des chantiers voisins, mais sont loin d'imaginer ce qui les attend réellement dans cette affaire... ", dévoile le synopsis.

A ne pas rater !