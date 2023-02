Maroc: L'adoption par le CPS de l'UA de la "Déclaration de Tanger", une reconnaissance de la pertinence de l'approche multidimensionnelle du Maroc (Diplomate)

Addis — Abeba - L'adoption par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) de la " Déclaration de Tanger " sur la promotion du lien entre la paix, la sécurité et le développement en Afrique, est une reconnaissance de la pertinence de l'approche multidimensionnelle préconisée par le Maroc en vue de l'opérationnalisation du processus de Tanger à travers le développement de projets modèles ayant un impact réel à travers les cinq régions de l'Afrique, a affirmé, vendredi à Addis-Abeba, l'Ambassadeur Représentant Permanent du Maroc auprès de l'UA et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.

Cette approche multidimensionnelle est à même de s'attaquer aux défis de la paix et de la sécurité en Afrique, a souligné le diplomate dans une déclaration à la MAP après l'adoption par le CPS de l'UA de la " Déclaration de Tanger ".

Le CPS de l'UA qui a adopté la Déclaration de la Conférence de l'UA sur la promotion du lien entre la paix, la sécurité et le développement en Afrique, intitulée "Déclaration de Tanger", a décidé de la soumettre pour examen et adoption par le 36eme Sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement prévu la mi-février à Addis-Abeba.

Du 25 au 27 octobre 2022, le Maroc a abrité la première Conférence politique de l'UA sur la promotion du lien entre la paix, la sécurité et le développement en Afrique, dans la ville du détroit, Tanger, a rappelé M. Arrouchi, notant que cette conférence inaugurale, organisée en partenariat avec le Département des Affaires politiques, de la Paix et de la Sécurité de l'Union africaine, avec le concours d'autres partenaires, a constitué une plateforme pour explorer les interdépendances entre la paix, la sécurité et le développement.

Le Royaume, dans le cadre de sa présidence du CPS de l'UA en septembre 2019, s'est, en effet, démarqué par l'organisation d'une réunion ministérielle sur le thème "l'Interdépendance entre la paix, la sécurité et le développement : vers un engagement collectif pour l'action", et ce, en marge de la 74ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, qui avait été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a souligné le diplomate marocain.

C'est dans la continuité de cette réunion ministérielle que la conférence de Tanger sur le nexus Paix, Sécurité et Développement a été organisée pour consacrer l'approche intégrée et multidimensionnelle du Maroc à la résolution des défis de paix et de sécurité auxquels le continent africain est confronté, aboutissant à l'adoption de la déclaration de Tanger, a relevé M. Arrouchi.