Tunisie: Hand | Reprise de la compétition demain - Comment sera l'après-Mondial ?

Reprise demain de la compétition, en attendant l'évaluation de l'expédition mondialiste.

L'orage du dernier championnat du monde Suède-Pologne compte ses jours, en s'acheminant dare-dare vers sa fin dans nos murs, non sans causer des dégâts matérialisés par la grosse déception de l'opinion publique après les drames vécus coup sur coup devant le Bahreïn et la Belgique. Aujourd'hui, tout le monde exige des explications : pourquoi cela est arrivé ? Qui condamner ? Le sept national était-il capable de réussir un meilleur classement que cette maudite 25e place?

Pour transpercer ces mystères, il va falloir s'armer de patience jusqu'au jour où sera éventé le rapport d'évaluation de la participation à ce Mondial de triste mémoire. Un rapport pour l'élaboration duquel s'attelleront la DTN, le responsable de la sélection, l'accompagnateur de celle-ci, le staff médical, l'entraîneur des gardiens de but, et, bien entendu, le sélectionneur et son adjoint, ces deux derniers se trouvant encore en France.

L'important n'est pas seulement d'élaborer un rapport, mais aussi --et surtout -- de voir celui-ci convaincre et donner crédit à ses auteurs. Autrement dit, ceux-ci sont appelés à faire montre d'objectivité, de professionnalisme, mais aussi de courage, en appelant un chat un chat, en mettant le doigt sur la plaie, bref, en se gardant de tomber dans les pièges du non-dit et de la complaisance. Tout simplement parce que c'est justement du contenu de ce rapport que se dégageront les esquisses d'un avenir meilleur pour la sélection.

Entre-temps, revoilà la compétition nationale réendossant sa tenue de parade, avec la reprise, demain, du championnat de l'élite, après plus de 45 jours de repos forcé, Mondial oblige. Un come-back qui sera non-stop... jusqu'au mois de juin prochain.