Ile Maurice: Noyade à Beaux-Songes - Sa première baignade à cascade Kaya lui aura été fatale

Ses proches n'étaient pas au courant. Il a fallu ce drame pour qu'ils apprennent qu'Arvin Jolicoeur s'était rendu à cascade Kaya, à Beaux-Songes, avec deux amis. C'était sa première fois. Après quelques plongées, ce jeune de 20 ans, s'est retrouvé en difficulté. Ne le voyant pas remonter à la surface, ses amis se sont jetés à l'eau, mais ils sont vite remontés et ont appelé les secours. Quelques heures plus tard, les éléments du Groupement d'intervention de la police mauricienne ont repêché son corps qui a été transporté à la morgue de l'hôpital Victoria pour l'autopsie.

À la rue Camayya, Roche-Bois, les proches d'Arvin Jolicoeur sont accablés. Le jeune homme, décrit comme sérieux et responsable, est parti, mercredi, sans dire où il se rendait. Ses proches n'arrêtent pas de se dire que s'il avait informé l'un d'eux, on aurait pu le dissuader. "Li pann dir kot li pe ale, linn zis swiv. Pa dan so manier sa", raconte sa tante. Originaire de Rodrigues, Arvin vit avec elle à Maurice depuis quelques années. "Li ti telma abitie ek moi. Li ti kouma mo zanfan. Mo pa kapav aksepté sa depar la", ne cesse de pleurer l'habitante de Roche-Bois.

Mercredi après-midi, elle a reçu un message d'un proche l'informant qu'Arvin s'était noyé. "Monn gagn enn sok." Alertée, la mère du jeune homme à Rodrigues a pris l'avion pour Maurice le même jour. "Mardi j'ai appelé mon fils et il était dans un bus ; il m'a dit qu'il allait me rappeler", pleure-t-elle. Un de ses amis explique que la victime prodiguait toujours de bons conseils. "Nou ti ensam. Sak kou li dir fer seki bon, pa fer seki mové. Li ti enn piti enplas." Ses passe-temps étaient la musique et le foot. Son plus grand rêve était d'être un bon père. Rêve qu'il ne réalisera jamais.