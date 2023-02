Gambie: Un système fiscal bien conçu pourrait stimuler la prospérité économique, selon Mr Darbo, le Directeur Général

Le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a déclaré qu'un système fiscal bien conçu et favorable aux entreprises pourrait stimuler la prospérité économique d'un pays.

Mr Yankuba Darbo, le directeur général, a fait cette déclaration hier lors de la 9ème Conférence Internationale sur la Fiscalité de l'UITA tenue au Kairaba Beach Hotel en Sénégambie. L'événement a été officiellement ouvert par le Ministre des Finances et de l'Economie, Mr Seedy Keita, au nom du dirigeant gambien, le Président Adama Barrow.

Dans son discours d'ouverture aux délégués de l'auguste conférence, le directeur général a déclaré : " Un système fiscal bien conçu pourrait stimuler la prospérité économique, améliorer le bien-être des citoyens et mettre les pays sur la voie de la croissance économique. "

La conférence a vu la participation des délégués de haut niveau des pays membres d'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs pour discuter du thème très important " repenser la fiscalité pour le développement humain et la prospérité économique ".

Le chef de file de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a déclaré aux délégués et participants de la conférence :

" Comme nous le savons tous, la fiscalité est un élément crucial de toute société qui fonctionne. Elle fournit les fonds nécessaires au gouvernement pour investir dans les biens et services publics, tels que l'éducation, les soins de santé, les infrastructures et bien d'autres secteurs encore.

" Toutefois, si la fiscalité remplit une fonction nécessaire, il est également vrai que la manière dont nous taxons pourrait avoir des répercussions importantes sur nos sociétés. Par exemple, un système fiscal trop lourd ou injuste peut freiner la croissance et affecter le développement humain. En revanche, un système fiscal bien conçu pourrait stimuler la prospérité économique, améliorer le bien-être des citoyens et mettre les pays sur la voie de la croissance économique. "

" C'est pour cette raison que je voudrais féliciter l'UITA pour le choix d'un thème pour cette conférence qui est non seulement approprié, à la lumière des circonstances actuelles, mais qui incite également à la réflexion. "

Le directeur général a déclaré que la Gambie, par exemple, a procédé à une augmentation significative des allocations budgétaires aux secteurs critiques de l'économie tels que l'agriculture, les soins de santé, l'éducation et le développement des infrastructures.

" Un important projet d'infrastructure qui vient à l'esprit est le Projet de Réhabilitation de Banjul, entièrement financé par les recettes fiscales. " a-t-il déclaré, ajoutant que les gouvernements à travers l'Afrique deviennent plus sensibles aux besoins de leurs citoyens qui aspirent à la prospérité économique.

Il a également déclaré que d'ici 2050, la population des jeunes africains représentera environ 20% de la population mondiale des jeunes. " Aujourd'hui, plus de 60 % de la population africaine a moins de 25 ans, et 70 % de l'Afrique subsaharienne a moins de 30 ans. Cela pourrait être une bénédiction ou une malédiction. Cela pourrait être une bénédiction si le continent africain est capable de stimuler l'économie pour donner à cette jeune population l'environnement économique favorable au développement et à la prospérité, et à l'instar de la Chine, sortir un nombre important d'entre eux de la pauvreté ", a-t-il révélé.

Dans son allocution de bienvenue, Mr Lamin Jatta, Président de l'UITA, a déclaré que dans les états modernes, la fiscalité est nécessaire pour le financement des biens et services publics.

" Ceci est un devoir civique du citoyen, mais avec la réserve que les impôts ainsi collectés serviront à la stimulation de la prospérité économique ", a-t-il déclaré, ajoutant : " Le devoir de l'État envers ses citoyens est passé de la simple protection des vies et des biens à la fourniture d'emplois et de prestations sociales. Il est donc temps de repenser non seulement la manière dont nous taxons et ce que nous taxons, mais également la manière dont la taxe est distribuée. "

Lors de son discours, le Président de l'UITA, Mr Salifou Dieye, a accueilli les délégués au nom du conseil d'administration et des organes membres de l'Union des Instituts Fiscaux d'Afrique de l'Ouest (UITA).

Il a déclaré : " Je vous remercie sincèrement de votre participation à cet événement devenu un événement annuel offrant une plateforme aux professionnels de la fiscalité, aux fonctionnaires des administrations fiscales impliqués dans la formulation des politiques gouvernementales, aux universitaires, aux législateurs et aux partenaires du développement, et ce, en vue de discuter des questions fiscales contemporaines et d'actualité qui sont d'importance locale et mondiale. "

La Conférence Internationale sur la Fiscalité, organisée par l'Union des Instituts Fiscaux d'Afrique de l'Ouest (UITAO), est l'occasion de réunir des professionnels de la fiscalité de toute l'Afrique de l'Ouest pour discuter des problèmes contemporains de la fiscalité sur le continent. L'Union des instituts fiscaux d'Afrique de l'Ouest (UITA) est une organisation faîtière créée par le Chartered Institute of Taxation of Nigeria (CITN) et le Chartered Institute of Taxation of Ghana (CITG) dans le but de développer et de promouvoir la profession fiscale en Afrique de l'Ouest.

Le patron de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) s'adresse aux femmes leaders de la sous-région