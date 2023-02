Algérie: Tourisme - "Exploiter les structures publiques selon une vision économique"

M'SILA — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Yacine Hammadi a mis l'accent jeudi, sur la nécessité d'exploiter les structures publiques de tourisme, selon une vision économique.

S'adressant aux représentants de la presse en marge d'une visite d'inspection et de travail dans la wilaya de M'sila, le ministre a estimé qu'il faut "sortir du modèle administratif de gestion des équipements publics, comme cela se faisait par le passé, et aller dans le sens des orientations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune sur l'exploitation rationnelle des infrastructures publiques sans attendre l'aide de l'Etat".

Dans cet ordre d'idée, M. Hammadi a poursuivi : "La décision a été prise de mettre les centres d'information et d'orientation touristiques du chef-lieu de wilaya de M'sila et de Bousaada à la disposition des artisans de la wilaya, que ce soit pour la formation ou pour la commercialisation, ou encore pour l'exposition, afin de faire la promotion du tourisme dans la wilaya et pour atteindre une meilleure rentabilité économique, agir en coordination avec la chambre locale de l'artisanat traditionnel et des métiers.

Le ministre s'est déplacé dans la commune de Maadhid où il a visité le site de la Kalaa des Béni Hammad. Il a instruit les responsables de respecter les particularités de la région en veillant au respect des normes dans la réalisation des équipements de service.

Dans la commune de Bousaada, le ministre a visité le marché de l'artisanat traditionnel et le musée public national Nassereddine Dinet, ainsi que l'hôtel Caïd, et l'institut national de l'hôtellerie et du tourisme.