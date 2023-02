Algérie/Sénégal: CHAN 2022 / Finale - Bayazid " Celui qui sera bien concentré remportera la finale"

L'attaquant algérien, Sofiane Bayazid qui était présent en conférence de presse d'avant - match , la veille de la finale contre le Sénégal était confiant pour cette partie.

" Certes, c'est un match difficile, mais on est prêt mentalement et physiquement pour cette rencontre. On va jouer devant notre public, c'est un avantage pour nous. Nous sommes prêts pour cette rencontre. Il faut bien la gérer, c'est une finale", dira le nouvel attaquant du Mouloudia d'Alger et d'ajouter "On connaît cette équipe du Sénégal qui pratique un beau football. On les a déjà croisé en amical à Oran. Il faut rester vigilants".