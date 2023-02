Afrique: Tirage au sort CAN U-17 / Herita Ilunga - " Nous verrons un tournoi magnifique "

Tout est fin prêt ! Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations U-17, Algérie 2023 a enfin livré son verdict. Les 12 équipes engagées ont été réparties en trois poules. Ce qui annonce de belles confrontations à venir.

La CAN U-17 est une plateforme parfaite offerte aux jeunes joueurs pour se mettre en évidence. Trois sites ont été choisis pour l'occasion : Alger, Annaba et Constantine.

En marge du tirage au sort, CAFOnline a rencontré des Légendes et membres de différentes fédérations présentent lors de ce moment fatidique.

Commençons par Hérita Ilunga. L'ancien arrière gauche qui a participé à deux Coupes d'Afrique des Nations avec la République démocratique du Congo en 2004 et 2006, a souligné l'importance d'une telle compétition pour les jeunes : " Participer à la CAN U-17 est un privilège en soi pour les joueurs. Ces jeunes hommes vont vivre la partie la plus agréable de leur carrière. Cependant ils vont devoir travailler dur. Nous verrons un tournoi magnifique, et les jeunes joueurs pourront exprimer leur talent de la meilleure façon. "

Ilunga était accompagné de l'ancien international algérien Ibrahim Bekakchi, qui a participé à l'édition de 2009 des moins de 17 ans, également organisée en Algérie. À l'époque, les petits Fennecs s'étaient inclinés 3-1 contre la Gambie en finale.

" Mon message aux jeunes joueurs avant le début de la CAN U17 est de se concentrer et de bien se préparer. Ils doivent avoir un bon esprit d'équipe sans oublier de prendre les choses au sérieux dès le premier match "

Présent au tirage au sort, Djahid Zefizef, le président de la Fédération algérienne de football, a affiché les ambitions de l'Algérie dans cette compétition. La CAN U-17 est d'une importance capitale pour nous. Ce tournoi a deux objectifs. Le premier est de se battre pour le titre et le second est de se qualifier pour la Coupe du monde U-17 qui aura lieu à la fin de cette année au Pérou. "

En effet, quatre places sont en jeu pour la Coupe du Monde U17 de la FIFA 2023 qui aura lieu au Pérou, du 10 novembre au 2 décembre.