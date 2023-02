Congo-Kinshasa: Décryptage du message du Pape François au citoyen congolais - RDC, un diamant de la création

Le 31 janvier dernier, le Pape François a délivré son message au citoyen congolais, en qualifiant la République Démocratique du Congo (RDC) de diamant de la création. Afin de mieux capter la portée de sa pensée, la présente analyse le discours partant de sa conclusion : " Le diamant est le minéral d'origine naturelle qui présente la plus Grande dureté. Sa résistance aux produits chimiques est très grande ".

En fait, c'est au regard de la guerre récurrente du Kivu que le Pape a parlé en paraboles au Congolais. Il explicite sa pensée comme suit : " La répétition continuelle des attaques violentes ainsi que les nombreuses situations de détresse pourraient affaiblir la résistance des Congolais, miner leur force d'âme, les conduire à se décourager et à s'enfermer dans la résignation [... ]

Cependant, le Pape poursuit, " Au nom du Dieu de toute possibilité qui donne toujours la force de recommencer, [... ] Je voudrais inviter chacun à un nouveau départ[... ] L'histoire lumineuse, mais blessée, du pays l'exige. Les jeunes et les enfants en particulier l'implorent. Je suis avec vous. Et, j'accompagne, par la proximité, tout effort pour un avenir pacifique, harmonieux et prospère de ce grand pays.

Que Dieu bénisse la nation congolaise toute entière! "

Le Pape le sait et il a rappelé que tourmentée par la guerre, la RDC continue à souffrir de terribles formes d'exploitation, indignes de l'homme et de la création, et de subir des conflits et des migrations forcées. Il a félicité le Congolais qui lutte, sans se lasser, pour sauvegarder sa dignité et l'intégrité territoriale de son pays contre les méprisables tentatives des puissances étrangères, de fragmentation du pays.

" Courage ! Frère congolais! tu es un diamant très pur, relève-toi, reprends dans tes mains ta dignité, ta vocation à garder en harmonie et en paix la maison que tu habites ".

Concernant la situation inter-congolaise, le Pape compare le diamant à une richesse spirituelle enfermée dans les cœurs des Congolais. Et d'appeler chacun à jouer son rôle, afin que la violence et la haine n'aient plus de place. Car, a-t-il dit " ce sont des sentiments inhumains qui paralysent le développement et ramènent en arrière, vers un sombre passé ".

Il a invité la classe politique congolaise à éviter de glisser dans le tribalisme et la confrontation. "Bintu, bantu". (Proverbe Luba : La richesse, c'est la population)

" Le problème n'est pas la nature des hommes ou des groupes ethniques et sociaux, mais la manière dont on décide d'être ensemble, de savoir s'accueillir comme des frères et sœurs d'une même famille, travailler à un avenir qui soit avec les autres et non contre les autres ".

Aux dirigeants il a dit :

" Celui qui détient des responsabilités gouvernementales est appelé à agir avec une clarté, en vivant la fonction reçue comme un moyen de servir la société. Le pouvoir n'a de sens que s'il devient service, en fuyant l'autoritarisme, la recherche de gains faciles et la soif d'argent, "la racine de tous les maux ".

Ainsi, la nouvelle conclusion devient une adresse à la communauté internationale, essentiellement constituée des puissances occidentales, il a dit :

"Après le colonialisme politique, un "colonialisme économique" tout aussi asservissant s'est déchainé. [... ] Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. C'est un drame devant lequel le monde ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Mais ce pays mérite d'être respecté et écouté ".

" Retirez vos mains de la RDC! Cessez de l'étouffer. Elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Que la RDC soit protagoniste de son destin! Que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles au détriment des populations locales et qu'il n'oublie pas ce pays.

Que la RDC, sourire et espérance du monde, compte davantage ;

Qu'on en parle davantage, qu'elle ait plus de poids et de représentation parmi les nations! ".