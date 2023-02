Gabon: Le ministre Oboumadjogo trace la feuille de route avec les directions et les entités sous tutelle

Max-Samuel Oboumadjogo, membre du gouvernement du Premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nze, dit être en mission au ministère de la Culture et des Arts.

Avec le Corps administratif, les organismes sous tutelle, accompagné de son Secrétaire Général, Minko Mi Ndong N'Nang, il a tenu une rencontre où il a fixé le cap. Il s'agit de l'Ecole nationale d'art et manufacture (ENAM), du Bureau gabonais du droit d'auteur et des droits voisins (Bugada) et des partenaires sociaux. C'était ce jeudi 02 février 2023 au Musée national, à Libreville.

Il est en mission au ministère de la Culture et des Arts. Depuis sa promotion à la tête de ce secteur ministériel, Max-Samuel Oboumadjogo ne cesse de multiplier des rencontres avec ses agents. Il poursuit les échanges en toute familiarité. Il a fixé le cap avec les agents des secteurs sous tutelles. Il s'agit de l'Ecole nationale d'art et manufacture (ENAM), du Bureau gabonais du droit d'auteur et des droits voisins (Bugada) et des partenaires sociaux. Avec ses administrés, les échanges étaient conviviales pour que de commun accord, ils puissent trouver des voies et moyens d'atteindre les objectifs fixés.

Management participatif

Le ministre en charge de la Culture et des Arts, Max-Samuel Oboumadjogo veut d'un management participatif. Une gestion des ressources humaines qui favorise la collaboration du personnel, impliquant un dialogue entre le personnel et lui, autour d'une question, d'un problème ou une équation pour en faire sortir tous les intérêts et les apports qui seront bénéfiques pour tous.

Maximin Obame-Ella et Rano Michel Nguema, respectivement Directeur général du Bureau gabonais du droit d'auteur et des droits voisins (Bugada) et Directeur général l'Ecole nationale d'art et manufacture (ENAM) ont salué cette rencontre, qui pour eux, est une rencontre qui marque la volonté de faire évoluer les choses positivement.

Pour Rano Michel Nguema, Directeur de l'Ecole de formation aux métiers de l'art, "l'amélioration des conditions du personnel, le statut de l'artiste, la réhabilitation de l'ENAM" sont entres autres, ses préoccupations . Les échanges avec le ministre présagent d'un avenir meilleur, fait-il savoir. Il estime et espère d'ailleurs que le fonctionnement démocratique, participatif décliné par le ministre Max Samuel Oboumadjogo soit plus efficace pour que l'administration de l'Enam retrouve ses lettres de noblesse en s'arrimant à l'évolution culturelle et artistique tant voulue.

Pour sa part, Maximin Obame-Ella, a confié à la presse que le travail du ministre va s'inscrire dans l'optique d'un système vertical, "à donner les décisions d'en haut, mais également à demander la participation de la base afin que nous prenions des décisions ensemble et que nous les assumions ensemble", précise t-il.

Le ministre Max-Samuel Oboumadjogo a promis multiplier ce genre de rencontres pour davantage, dialoguer, s'imprégner des réalités de travail du personnel sous sa direction. La feuille de route est dessinée, à chacun de mettre des couleurs pour un rendu plus efficient.