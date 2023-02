Congo-Kinshasa: La jeunesse congolaise demande au Pape François de s'impliquer pour la paix en RDC et contre le chômage les jeunes

Dans un message adressé au Pape Francois, jeudi 2 février, à Kinshasa, au stade des Martyrs, la jeunesse congolaise a invité le souverain pontife à s'impliquer pour la restauration de la paix en RDC et dans la lutte contre le chômage des jeunes. Les jeunes ont déploré l'instabilité à l'Est de la RDC, caractérisée par la guerre et l'activisme des groupes armés.

" Nous jeunes, nous manquons de paix. Comme vous le savez, c'est depuis des decennies que l'Est de la RDC est en guerre, avec des conséquences néfastes sur notre formation et notre éducation à la vie et à la foi. Plusieurs personnes sont victimes de la haine et de la division tribale. Très cher Saint père, nous voulons bâtir un monde meilleur ", a déclaré le représentant des jeunes, David Bulezi.

Il a exhorté le pape François d'insister auprès des autorités congolaises afin de trouver une solution au problème de chômage qui mine la RDC.

" La crise sociale, politique et sociale nous déstabilise. Nous voulons travailler mais, le chômage nous guette. Insister auprès des dirigeants du monde, auprès des dirigeants congolais, qu'ils s'occupent réellement des jeunes. Nous voulons bâtir notre église et notre société congolaise dans la justice et dans la réconciliation " a-t-il poursuivi.