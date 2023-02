Congo-Kinshasa: Le Pape Francois invite les évêques à faire entendre " leur voix prophétique " sans mener des actions politiques

Le pape a invité, ce vendredi 3 fevrier à Kinshasa, les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo(CENCO) " à continuer à faire entendre leur voix prophétique pour éveiller les consciences ". Mais, il ne s'agit pas d'une " action politique ", a averti Francois.

Le souverain pontife s'est adressé aux évêques avant de quitter ce vendredi la RDC pour le Soudan du sud après un séjour de 4 jours à Kinshasa.

" Nous sommes des pasteurs et des serviteurs du peuple, pas des hommes d'affaires ! ", a insisté le pape François auprès des évêques de la RDCongo.

" En tant qu'Église, nous avons besoin de respirer l'air pur de l'Évangile, chasser l'air pollué de la mondanité, garder le cœur juvénile de la foi. C'est ainsi que j'imagine l'Église africaine et c'est ainsi que je vois cette Église congolaise ", a dit le pape.

Et François de citer les paroles de Dieu à Jérémie: "Voici, je mets dans ta bouche mes paroles! Vois: aujourd'hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes, pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter" (Jr 1, 9-10).

"Il faut donc arracher les plantes vénéneuses de la haine et de l'égoïsme, de la rancœur et de la violence; renverser les autels consacrés à l'argent et à la corruption; bâtir une coexistence basée sur la justice, la vérité et la paix; et, enfin, planter les graines de la renaissance pour que le Congo de demain soit vraiment ce dont le Seigneur rêve: une terre bénie et heureuse, plus jamais violentée, opprimée ni ensanglantée", a développé fermement le Successeur de Pierre, rapporte VaticanNews.

Il a mis en garde toutefois contre certaines "actions politiques". La prophétie chrétienne s'incarne, en effet, dans de multiples actions politiques et sociales, mais telle n'est pas la tâche des évêques et des pasteurs en général, a rappelé le Pape, conclut le médias pontifical.

Le chef de l'Etat du Vatican a, par ailleurs, déclaré avoir passé des jours agréables en RDC qui, avec sa grande forêt, représente le "cœur vert" de l'Afrique, un poumon pour le monde entier, a-t-il souligné.

Pendant son séjour, le Pape a eu des échanges avec le président de la République, les clergés catholiques, il a animé une messe à l'aérodrome de Ndolo avant de rencontrer les jeunes au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa.