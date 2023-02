Congo-Kinshasa: Nouveaux horizons politiques, 2023 - Me Hans Tshisekedi adhère officiellement à l'Essor de la République

C'est désormais officiel. Me Hans Tshisekedi fait partie des membres du parti politique Essor de la République, parti cher à Didier Mbuyi Mundela, Président national.

Ce jeudi 2 février 2023, il l'a confirmé en signant officiellement sa fiche d'adhésion. C'était devant les membres de sa base venus pour l'accompagner pour la réalisation de cet exercice au siège de ce parti situé à quelques encablures du Rond-Point Kimpwanza à Kinshasa, plus précisément, dans la Municipalité de Kasa-Vubu.

A cette même occasion mémorable, des consignes et insignes du parti lui ont été remis en signe d'appartenance officielle à cette grande famille politique membre de l'Union sacrée de la Nation & Alliés, la méga-plateforme initiée par Félix Antoine Tshisekedi, Président de la République, Chef de l'Etat, après la putréfaction de la coalition FCC-CACH.

"Etant donné que j'ai des ambitions politiques. C'est la raison pour laquelle, j'avais sollicité de prendre officiellement l'adhésion au parti Essor de la République. Vu les ambitions politiques que j'ai, je souhaite aussi que demain, je puisse diriger autrement ce pays comme le dit la devise de l'Essor de la République. J'aimerais diriger pour amener un plus et un pas nouveau à notre pays qui, actuellement, a beaucoup d'antivaleurs ", a fait savoir, entre autres, Me Hans Tshisekedi.

Pour lui, Essor de la République, un parti politique fidèle à son éthique et basé essentiellement sur la morale, un profond respect aux idéologies qui consacrent son identité propre à lui-même. L'Essor de la République prône l'attachement aux valeurs notamment, avec la mise en œuvre des séances de formation de ses cadres.

"En lisant l'histoire d'Essor de la République, j'ai été tellement flatté. L'Essor privilégie la méritocratie et est contre les antivaleurs. Raison pour laquelle, ici, il y a toute une formation qu'on donne aux cadres. Essor forme, par ailleurs, ses cadres pour qu'à leur tour, qu'ils puissent aussi former les autres militants. Essor prépare ses membres à une bonne gestion de la chose publique dans l'avenir tout en laissant de côté les anciennes habitudes. Voilà pourquoi, je me suis engagé aujourd'hui, j'ai signé ma fiche d'adhésion afin de devenir véritablement membre et, surtout, cadre de ce parti politique ".

Visiblement heureux, M. Yves Muekasa, Secrétaire Général d'Essor de la République a souhaité la bienvenue à Me Hans Tshisekedi devenu ainsi un nouveau compagnon de lutte. D'ailleurs, il a passé en revue les objectifs et missions de son regroupement politique. " A Essor, nous avons une idéologie politique qui est le fondement de notre manière de gérer lorsque nous allons accéder au pouvoir.

C'est pourquoi, ici, nous avons une académie du parti, contrairement à d'autres partis où les gens n'apprennent pas à comprendre ou connaître les référentiels de leur vie politique. Chez nous, nous avons une académie où les nôtres sont formés et préparés à la gestion de l'Etat. Dans cette académie, il y a plusieurs modules, les gens apprennent notamment, les notions élémentaires, l'organisation et fonctionnement d'un parti politique et tant d'autres matières de base ", a-t-il expliqué.

"Nous avons des Fédérations à Kinshasa. Au total, nous avons 24 Fédérations parce que Kinshasa est très vaste. N'oublions pas que 10% de la population congolaise est à Kinshasa. Nous avons aussi les fédérations dans les différentes provinces. Jusque-là, le parti est installé dans 20 sur 26 provinces. Et nous avons des sections au niveau des territoires, nous avons des cellules ", a-t-il précisé.

Accueilli chaleureusement, Me Hans Tshisekedi va, désormais, œuvrer dans l'Essor de la République comme cadre. Congolais de père et de mère, Hans Tshisekedi, digne fils de la RDC, est un jeune Avocat au Barreau de la Cour d'Appel de Kinshasa/Matete. Quant à Essor de la République, il faut savoir que c'est un parti politique composé essentiellement des jeunes. Sa naissance et sa sortie officielle remontent en avril 2021.