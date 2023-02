Afrique: Coupe du Monde des clubs - Le Maroc tient le cap

C'est à la satisfaction totale des autorités sportives de la FIFA et de la CAF ainsi que du grand public sportif que la 13e édition de la coupe du monde des clubs a été ouverte le mercredi 1er février, au grand stade de la ville de Tanger, située dans le détroit du Royaume du Maroc.

La réussite de cet événement, qui se déroule du 1er au 11 février 2023, est due sans nul doute à la capacité infrastructurelle et organisationnelle du gouvernement marocain. C'est pour la troisième fois que le Maroc organise cette fête du football mondial. Il l'avait déjà organisée successivement en 2013 et 2014.

La cérémonie d'inauguration a eu lieu le mercredi 1er février dans le grand stade de Tanger, d'une capacité de 65.000 places, plein à craquer, à 30 minutes du coup d'envoi de la première rencontre opposant le champion de la confédération de football africaine à celui de la confédération océanique, en l'occurrence le club égyptien d'Al Ahly à l'équipe néo- zélandaise d'Auckland city. Les Egyptiens l'ont emporté sur un score sans appel de 3 buts à zéro.

Demain samedi 4 février, les Egyptiens d'Al Ahly croiseront en deuxième match les Américains de Seattle Sounders (USA). Le même samedi 4 février, l'équipe du pays hôte, Wydad de Casablanca, se mesurera au représentant de la confédération asiatique, Al Hilal au stade Moulay Abdallah de la capitale marocaine, Rabat.

Le Maroc en pôle position pour la CAN 2025

Compté parmi les candidats africains pour l'organisation de la CAN 2025, les observateurs s'accordent pour reconnaître que le royaume chérifien part favori pour arracher l'organisation de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), édition 2025. Le pays réunit plusieurs atouts pour être retenu parmi les postulants. Hormis la 13e édition de la coupe du monde des clubs dont l'organisation se passe sans commentaire, et cela pour la troisième fois de suite, le Maroc a également déjà organisé plus d'une fois la CAN.

Pour s'en convaincre, le pays dispose d'infrastructures appropriées pour faire face à toutes les exigences en la matière.

A la faveur de la présente 13e édition de la coupe du monde des clubs, qui se déroule sur ses terres, les journalistes qui couvrent l'événement ont eu la chance de visiter le mercredi dernier le complexe sportif Mohammed VI en venant de Casablanca pour Tanger via Rabat.

Inauguré en décembre 2019 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce complexe ayant coûté au pays 630 millions de dirhams marocains, soit l'équivalent de 63 millions USD, est doté d'infrastructures et d'équipements de pointe qui font qu'il soit compté parmi les plus importants au niveau mondial. Bâti sur une superficie de 29,3 ha, le complexe est composé de diverses infrastructures aussi bien sportives que celles d'hébergement destinées à accueillir les équipes nationales et des clubs en préparation au pays, tout comme ceux étrangers qui désirent effectuer leur stage de concentration. Il dispose de 8 terrains dont 4 de gazon naturel, 3 de gazon synthétique et 1 hybride. Il dispose également d'une salle de réatletisation à même d'accueillir des matchs futsal, d'une piscine olympique en plein air, deux terrains de tennis et un terrain de beach soccer.

Le complexe Mohammed VI abrite des résidences pour l'équipe nationale A (66 chambres et 4 suites); pour les équipes nationales U23 (3 blocs d'hébergement d'une capacité de 150 lits), pour U17 (45 chambres avec 80 lits), et pour les gardiens de but (54 chambres pour un total de 98 lits).

Voilà qui fonde l'appréciation, bien que hâtive, des analystes en rapport avec la candidature du Maroc pour l'organisation de la CAN 2025.