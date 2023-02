Afrique: Football / CHAN - Les Barea visent le podium

Madagascar jouera son dernier match pour la troisième place ce soir.

La victoire sera synonyme de podium et de la médaille de bronze.

L'aventure se poursuit. Après la courte défaite en demi-finale contre les Sénégalais (0-1), la délégation malgache a quitté la capitale algérienne l'après-midi du mercredi 1er janvier pour rallier l'Oran. L'équipe a effectué sa première séance d'entraînement le même soir. Le match pour la troisième place entre Madagascar et le Niger se jouera ce soir au stade Miloud Hadefi de l'Oran à 22h, heure malgache.

"On ne va pas s'arrêter là après la défaite en demi-finale. Évidemment, remporter la troisième place est toujours un autre exploit " souligne le sélectionneur Romuald Félix Rakotondrabe. "Nous tâcherons de remonter le moral des joueurs après la défaite en demi-finale. Nous n'allons pas nous contenter d'avoir atteint la demi-finale. Se hisser sur le podium est mieux" poursuit le technicien. Ce dernier match fera partie du parcours "exceptionnel" des Barea.

"Ce sera un autre combat et il ne faut pas sous-estimer l'adversaire car l'objectif est de remporter la troisième place" précise le coach Roro. "Le match est de plus en plus de haut niveau. Nous allons poursuivre les exploits des précédents matchs en corrigeant les erreurs" confie Romuald Rakotondrabe. Sur le papier, Madagascar est classé 102e mondial et 23e en Afrique tandis que le Niger se trouve à la 122e place au classement mondial et 31e dans le continent.

Match capital

Concernant les confrontations directes entre les deux nations, Madagascar n'a encaissé aucune défaite et a arraché une victoire. Récemment lors du match amical de préparation avant le CHAN qui s'est tenu en Tunisie, les deux équipes se sont neutralisées sur un score vierge le 9 janvier. "Un match amical est différent d'un match officiel. De plus, ce sera un match pour le podium" précise Roro Rakotondrabe.

Les deux pays se sont séparés à zéro partout le 30 mars 2021, lors de la qualification à la coupe d'Afrique des nations chez eux. Avant la fin d'année 2019, lors de la phase qualificative à la Can 2021, Madagascar a gagné sèchement sur le score de 6 à 2 face au Niger. "L'état d'esprit des joueurs ne change pas à la veille du match pour la troisième place. L'objectif est de gagner la médaille de bronze" réitère l'entraîneur des Barea. "On va tout donner après la défaite en demi-finale. Ce match, le dernier, est très important pour nous, et nous comptons finir sur une bonne note" poursuit-il. "Nous devons rester solidaires et concentrés" confie pour sa part le capitaine, Tantely Antoine Randrianiaina.