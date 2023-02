Madagascar: Emploi - Les métiers du numérique en forte demande

Madagascar attire les entreprises d'outsourcing et les entreprises de service numérique (ESN), ce qui génère des milliers d'emplois par an.

Mais des postes spécifiques demeurent vacants dans ces entreprises. " Les compétences des jeunes s'orientent surtout vers le développement web et le marketing digital. Or, les compétences dans l'intelligence artificielle et l'infrastructure informatique sont les plus demandées actuellement ", lance un recruteur dans une entreprise d'outsourcing.

Et ils ont du mal à trouver les profils liés à ces métiers. Cela concerne l'exploitation et l'analyse des données informatiques, la cybersécurité, ou encore la robotique. Pour la seule entreprise SmartOne par exemple, plus de 300 postes sont à pourvoir chaque année.

" Il y a des métiers en sous tension en forte demande dans le pays " souligne Audrey Gorthana Valley, directrice d'Orange digital center, un centre de formation sur le coding à Madagascar. Cela concerne tous les métiers de la data : le business intelligence, la big data, les exploitations et analyses de données, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, etc.

Mais il n'y a pas que les ESN qui recrutent des talents dans le numérique. Face aux exigences actuelles du marché, les entreprises d'autres secteurs font appel aussi à des compétences numériques pour accompagner leur transformation digitale et leur robotisation. À l'exemple des grands groupes industriels et des banques.

Ici, on recherche plutôt des profils liés à la gestion de cloud services et de l'architecture réseau pour la structure informatique. Le développement du marketing et de la communication et les nouveaux enjeux du numérique dans ces secteurs demandent des compétences liées au marketing digital, à la création de contenus, au média management, au webmarketing, à la réalisation de média vidéos, etc.

Besoin de formation

Audrey Gorthana Valley encourage les jeunes à se former à travers les outils disponibles en ligne. Pour l'entreprise Atos, un dispositif de renforcement de capacités en interne est établi pour soutenir les nouveaux entrants. " Nous entrons en contact avec les jeunes ayant une formation de base en linux, nous sommes prêts à les former plus tard sur les outils et les solutions techniques qui sont utilisés chez nos clients " explique Olivier Martin, country manager de l'entreprise.

Les universités et les centres de formations pour les métiers du numérique sont plébiscités par les recruteurs. Audrey Gorthana Valley a cité entre autres l'Ecole nationale d'informatique de Fianarantsoa, l'IT University, le MISA et les écoles supérieures polytechniques.