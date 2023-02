Afrique: Athlétisme/Championnat d'Afrique - Quatre athlètes iront à Lusaka

Des tests de sélection des athlètes de la catégorie U18 et U20 seront organisés le samedi 18 février au stade municipal d'Alarobia.

" L'objectif est de trouver quatre athlètes capables de faire de bonne figure et des bons résultats pour représenter Madagascar au deuxième championnat d'Afrique d'athlétisme U18 et U20 combiné qui aura lieu du 19 au 23 avril prochain dans la capitale zambienne, Lusaka ", confie Hery Rambeloson, directeur technique national de la fédération malgache d'athlétisme (Fma).

Et Hery Rambeloson de continuer: " Nous avons choisi cinq disciplines pour les tests de sélection avec lesquelles nos athlètes pourront bien s'exprimer lors de ce sommet continental. Il s'agit de la course de vitesse comme les 100m, 400m, 400m haies, les 800m et le saut en longueur. Le critère de sélection se fera uniquement à travers la performance ", conclut-il.

Comme Madagascar hébergera la onzième édition des jeux des îles de l'océan Indien au mois d'août, ce test de sélection est en quelque sorte une répétition générale et une revue d'effectif des athlètes capables d'évoluer et donner des bonnes performances. La Fma ratisse large et pense déjà à la relève car pour avoir des bons athlètes, il faut passer étape par étape.

Fraude

Un parent de jeune athlète en provenance d'Ambatondrazaka, Falimalala Raherijaonarisolo, très irrité contre la non- participation de Madagascar au CJSOI a donné son avis: " Madagascar ne doit pas rater aucune compétition que ce soit régionale ou continentale.

Comment développer l'athlétisme malgache si une compétition si proche de nous comme le CJSOI de Maurice que Madagascar n'a jamais raté a été laissée de côté par le Mjs. Est-ce de l'incompétence ou de l'insouciance? Le championnat d'Afrique est une occasion de se frotter aux gothas africains, donc il faut profiter pour acquérir des expériences pour les jeunes "

Comme l'équipe de la Fma mise sur la préparation de la relève, la vérification de l'âge et identité de chaque athlète est importante pour éviter toute sorte de fraude. Si un cas de suspicion existe concernant l'âge d'un athlète, un examen d'imagerie par résonnance magnétique sera programmé pour la vérification. La liste finale des partants sera connue le 21 janvier, date butoir de l'engagement définitif.

La délégation malgache sera conduite par le président de la Fma Dominique Raherison en compagnie du Dtn Hery Rambeloson. Avant le sommet continental, la Confédération africaine d'athlétisme (CAA) organisera du 15 au 17 avril, les réunions du Conseil et du Congrès électif auxquelles Madagascar sera représenté par le président de la Fédération, Dominique Raherison.

Soulignons que l'année 2023 s'annonce énorme avec plusieurs grosses compétitions en vue pour Madagascar. Il y aura entre autres les championnats du monde de relais (Guangzhou, Chine), les championnats du monde scolaire (Turquie), les 9es jeux de la Francophonie (RDC), les 13e jeux africains (Ghana)...