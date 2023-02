Maroc: Le Conseil du gouvernement adopte un projet de loi relatif à l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques

Rabat — Le Conseil du gouvernement, réuni jeudi à Rabat, sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a adopté le projet de loi N°01.23, modifiant et complétant le dahir portant loi N°1.93.364 du 6 octobre 1993, instituant une Académie Hassan II des Sciences et Techniques en tenant compte des observations soulevées à son sujet.

Le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, a indiqué lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil, que ce projet de loi, présenté par le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui, concrétise la haute volonté de SM le Roi Mohammed VI visant à réviser le cadre juridique relatif à l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques, afin de lui permettre de se doter des moyens de suivre l'évolution des différents domaines de la science et de la technologie.

M. Baitas a souligné que ce projet de loi vise à édicter de nouvelles dispositions relatives au système d'adhésion à cette institution, créée en 1993 pour devenir un pôle de la créativité intellectuelle et une institution de référence pour le partage des connaissances scientifiques et des compétences technologiques, tout en encadrant la déontologie qui lui est associée et en travaillant à son développement.