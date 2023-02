Madagascar: Protection de l'environnement - Silo, Steph Rambi, Ny Jinja et d'autres artistes s'engagent

L'art et l'environnement font très bon ménage.

C'est l'expérience que l'association Green Art Soa tentera de faire vivre à tous ceux qui répondront présents, le samedi 11 février prochain. Au programme de cette journée, un reboisement dans les règles de l'art. " Nous ne nous contenterons pas de mettre en terre de jeunes plants d'arbres mais de les planter comme il se doit et de les cultiver ",explique Mboahangy Andriamihamisoa, chef du projet. C'est là que EcoVillage Madagascar entrera en scène pour bien montrer la meilleure façon de planter son arbre.

L'association prévoit d'accueillir 200 reboiseurs au minimum pour planter les 1.200 arbres prévus à mettre en terre ce jour-là. Ces jeunes plants proviennent de sociétés privées et de particuliers mais il s'agit également de dons reçus d'une campagne appelée " Kitabôziny ".

Le reboisement sera suivi d'un pique-nique et d'un concert inédit auquel des artistes engagés à la cause participeront. Parmi eux, il y aura Vazo Lee, Silo, Steph Rambi, Ny Jinja, Mashmanjaka, Nety et R.Kenny. Le show sera captivant et haut en couleurs puisqu'il fera voyager le public à travers différents styles de musique, naviguant entre la musique pop ou électro-pop, le rap, le R'n'B, et la soul en passant par le reggae dancehall entre autres.

Tout cela dans une ambiance conviviale. Les reboisements de cette association sont assez particuliers du fait que les trous destinés à recevoir les jeunes arbres sont préparés entre 1 à 3 ans à l'avance, pour une croissance plus rapide des racines.

L'association s'est fixée comme objectif de planter 25 000 pieds sur 17 ha répartis sur 7 sites à Antanetibe Ikianja, situé à 5 km d'Ambohimangakely. Elle a commencé à planter une forêt comestible en 2017. A ce jour, 12 000 pieds ont déjà été plantés sur 10 ha. C'est un incendie survenu sur le site numéro 1 en novembre 2021 ravageant au passage plus de 6.000 pieds, qui a donné naissance à la campagne " Kitabôziny ".

Affligé par cet incendie qui fait suite à plusieurs autres actes de sabotage sur les sites de reboisement, le chef de projet Mboahangy s'est vu offrir une ligne de tee-shirt prénommée Kitabôziny. Elle a été créée par Tojo Rassil, un des nombreux particuliers à avoir participé au parrainage d'arbres. Les bénéfices de la vente d'un tee-shirt permet de planter 2 arbres. En un an, 816 pieds ont été plantés grâce à ce tee-shirt. Quant au choix du nom du tee-shirt qui s'apparente à une insulte, il est destiné en premier lieu à s'élever contre les destructeurs et les incendiaires mais également à sonner l'alarme sur l'urgence d'agir pour protéger l'environnement. Et quoi de mieux que de commencer par un reboisement ? Celui du samedi 11 février est d'ailleurs ouvert au public.