Madagascar: Nécessité de nombreux efforts pour remonter la pente

Cheneso, en dépit de sa qualification de dépression tropicale modérée, a fait beaucoup de dégâts.

Le nombre de morts et de sinistrés témoigne de sa force destructrice. Il est maintenant temps de panser les plaies qu'elle a causées. Ce ne sera pas chose aisée au vu des destructions dans toutes les localités traversées . Beaucoup d'infrastructures ont été détruites, des agriculteurs ont vu leurs terres inondées et sont maintenant ruinés. Ces derniers mettront beaucoup de temps pour remonter la pente.

Nécessité de nombreux efforts pour remonter la pente

Les terres rizicoles du Boeny et de Marovoay font partie des endroits que Cheneso a fortement endommagés. La population a vu ses rizières inondées et a donc perdu ses récoltes. Elle doit actuellement surmonter cette épreuve et se mettre au travail. L'état doit maintenant leur apporter son aide. C'est certainement la raison pour laquelle le chef de l'État est venu dans cette région.

Cette descente sur le terrain a été médiatisée. Il a offert, à chaque riziculteur sinistré, des semences et du riz. Ceux qui étaient présents ont paru surpris de recevoir cette aide car le geste du président de la république semble plutôt relever de la communication. Ils attendent certainement que l'État leur offre des moyens plus substantiels et plus utiles leur permettant de remonter la pente.

C'est peut-être l'occasion d'initier une véritable politique d'aide et d'incitation à la production agricole. Le chef de l'État a annoncé qu'il voulait privilégier les aides sociales à la population. C'est dans ce cadre qu'a été organisé ce déplacement dans la région. Il sera sûrement suivi d'autres dans les localités sinistrées. Réparer tous les dégâts causés par Cheneso nécessite d'énormes efforts et dépasse les simples distributions de vivres et d'aides matérielles. Il s'agit maintenant de penser à l'avenir.