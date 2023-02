Madagascar: Exposition - La notion du sacré, vue à travers l'art, à l'IFM

Guy Pradel, ébéniste et créateur en marqueterie installé à Madagascar depuis 23 ans s'est fixé un enjeu de taille : sensibiliser la population malgache à une gestion durable de son patrimoine culturel et naturel par la promotion de l'art et de l'environnement.

Il a d'ailleurs créé l'ONG Mission Art et environnement en février 1999, pour ce faire.

Il a déjà créé pour de grandes marques telles que Givenchy, Boucheron, Montana, Van Cleef et Arpels. C'est également lui qui a réalisé les fresques gigantesques de la joaillerie Vernay, une joaillerie de luxe et sur mesure à Paris. Mais c'est à cause de sa difficulté à conjuguer art et commerce qu'il rejoint Madagascar.

Cependant, il continue de créer pour de grandes personnalités et partage avec le public sa passion pour son art et son métier.

Il présentera bientôt le résultat de 6 ans de travail dans le cadre d'une exposition qui sera disponible à l'IFM durant ce mois. Cette exposition, à laquelle il a attribué le nom " Sacramental ", présentera au public 33 œuvres qui ont des sens très forts. 33 " Comme l'âge du Christ ", précise-t-il. Et lui d'ajouter à propos du thème de cette exposition : " Quels que soient la forme, le style, le thème, les outils choisis, l'expression artistique a toujours en son for intérieur une notion sacrée ".

Toutes les œuvres exposées pourront se lire sur plusieurs niveaux et des explications de sa démarche seront apposées à côté des œuvres jugées " compliquées ", pour qu'il n'y ait pas de dérives sur les interprétations.

Il y a beaucoup de choses à dire sur l'image du sacré selon Guy Pradel, c'est comme un genre de pilier qui tient le monde pour qu'il ne s'effrite pas plus. Il lui semble essentiel de faire un rappel pour rattacher les choses à des valeurs dans un système avantageant les guerres et autres mentalités. Et l'art est un outil pour soutenir cette démarche.

Par ailleurs, Guy Pradel participera au Café-Philo qui aura lieu à l'IFM le 22 février prochain avec d'autres invités surprises, et qui portera sur la relation entre l'art, la religion et la sacralité. Mais en attendant, le public pourra admirer ses œuvres dans la salle d'exposition de l'IFM à partir du 7 au 25 février 2023.