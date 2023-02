Afrique: CHAN 2022 - Les Barea en quête du bronze face au Niger, ce soir

La sélection malgache joue sa première médaille continentale, ce soir à Oran. Les Barea devront passer par les Mena du Niger pour monter sur le podium.

Dernière marche. Les Barea ont un rendez-vous avec l'histoire ce soir au Stade Olympique d'Oran. Cette génération Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2022 pourrait ramener la première médaille continentale au football malgache. Ce soir à 22h, les protégés de Roro Rakotondrabe affrontent les Nigériens pour la petite finale. Les deux sélections ont toutes deux réalisé un parcours remarquable lors de cette compétition en se permettant de battre les grandes nations du football africain à l'image du Ghana et du Cameroun.

" Nous allons aborder le match avec l'état d'esprit de la gagne. C'est dur de ne pas disputer la finale, mais, nous allons jouer ce match avec beaucoup de réalisme et de détermination. Remporter la médaille de bronze, c'est historique et un grand bond en avant pour le football malgache ", a annoncé Tantely Randrianiaina, le capitaine des Barea. Les deux sélections éliminées en demi-finale se connaissent très bien et n'ont rien à perdre pour l'honneur et pour finir en beauté l'aventure du CHAN en Algérie.

Enjeu

Le sélectionneur des Barea reconnaît que ce sera un match très important vu que l'adversaire du jour est habitué à jouer sur le terrain depuis le coup d'envoi du tournoi. " Les joueurs sont prêts et motivés pour conclure la compétition avec une victoire et surtout de remporter la médaille. Le match est très important car le Niger, avec cette défaite face à l'Algérie, va sûrement se surpasser, mais, pour ce match on va tout donner ", a fait savoir Roro Rakotondrabe.

En Tunisie en début d'année en match amical, les deux équipes se sont quittées sur le score nul et vierge. Cette fois, elles se retrouvent pour la petite finale et avec un autre enjeu. " Un match amical et un match officiel ne se préparent pas de la même façon. Nous voulons la médaille et tout le monde est conscient. La meilleure réponse qu'on pourrait donner après la défaite c'est la victoire ", a conclu le coach. En cas de match nul dans les temps réglementaires, les deux équipes passeront directement aux séances de tirs au but pour les départager. Les joueurs ont à cœur joie de rendre fier et heureux tout le peuple malgache mais avant tout il faut retrouver l'efficacité devant but et le jeu des précédentes rencontres.