Madagascar: Enseignement supérieur - Evaluation des étudiants sur la lutte contre la corruption à l'ES-DES

De nombreuses infractions de corruption peuvent être identifiées au niveau de l'enseignement Supérieur.

" Renforcer l'intégrité et combattre la corruption dans l'enseignement supérieur ". Tel a été le thème d'une conférence-débat organisée, hier, par l'Ecole Supérieure de Développement Economique et Social (ES-DES), en partenariat avec le BIANCO (Bureau Indépendant Anti-Corruption), dans ses locaux à Ankadivato. A cette occasion, le représentant de cette entité a soulevé que de nombreuses infractions de corruption peuvent être identifiées au niveau de l'enseignement supérieur.

Il s'agit, entre autres, de la corruption passive et active, des abus de fonction, de trafic d'influence, des cadeaux illicites, de favoritisme et de conflit d'intérêt. Dans le cas pratique, " des étudiants pourraient soudoyer leurs enseignants pour avoir de meilleures notes ou pour être admis en classe supérieure. D'autres étudiants pourraient même acheter leur diplôme surtout pour obtenir un reclassement professionnel ou bien décrocher un poste mieux rémunéré au niveau de l'administration. Pour éviter tout cela, nous avons fait appel au BIANCO pour sensibiliser et former les étudiants en matière de lutte contre la corruption ", a déclaré Manjaka Rakoto Davida, le responsable de communication de l'ES-DES.

Vivier des dirigeants

Et lui de préciser que la collaboration entre cette école supérieure de développement et le BIANCO ne date pas d'hier. En effet, " nos dirigeants et nos enseignants ont déjà été formés par cette entité en matière de lutte contre la corruption ", a-t-il poursuivi. Il est à rappeler que l'ES-DES, qui est désormais présente dans 17 régions de Madagascar, a pour vocation d'orienter les étudiants à créer leurs propres projets de développement ou à monter leurs propres entreprises. Ils deviendront ainsi un vivier des dirigeants de demain.

Raison pour laquelle, " il s'avère important de former ces étudiants à ne jamais être tentés par la corruption dès leur formation à l'université. Et à l'instar des stages pratiques offerts à nos étudiants, leur participation à une telle conférence-débat ainsi que les formations dispensées par nos partenaires dont entre autres, le BIANCO, sont inscrits dans leurs sujets d'examen. Ils seront ainsi évalués sur la lutte contre la corruption prochainement ", a évoqué Hanitriniaina Eléa Chilo, le PDG de l'ES-DES lors de cette conférence-débat. Pour pouvoir dénoncer toute forme de corruption, le représentant du BIANCO a présenté la plateforme de dénonciation anonyme servant à sécuriser les dénonciateurs.

Par ailleurs, des certificats ont été remis aux étudiants ayant terminé leurs stages pratiques grâce au partenariat entre cette école supérieure de développement et l'ONG ACDM (Actions Concrètes pour le Développement de Madagascar).