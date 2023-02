Congo-Kinshasa: Aménagement des sites de Ndolo, Pape François - L'Eglise Catholique salue la capacité créatrice des jeunes congolais

L'église Catholique Congolaise par le biais de Me Carlos Ndaka, Monseigneur et évêque auxiliaire de Kinshasa a, la soirée du lundi 30 janvier 2023, salué la qualité et la beauté du travail qu'elle a qualifiée " d'excellent ", réalisé par des ingénieurs Congolais notamment, dans le domaine de la construction et de la décoration des espaces devant accueillir le souverain pontife, le " Saint " Pape François.

"... Si vous croyez en Dieu, vous devez aussi croire en l'homme crée par Dieu. Les congolais n'est pas un sous-homme. Les congolais est capable de beaucoup de choses. Il suffit simplement qu'il soit bien encadré, bien suivi, et qu'il ait des moyens, qu'on n'y mette la rigueur ; Et le travail est là. Donc, pour nous, nous sommes satisfaits parce que ce travail est fait par des nationaux, par des congolais.

Avant on avait l'habitude de voir que pour un rien, que pour un oui, on recourt à nos frères qui viennent d'ailleurs. Et aussi peuvent rendre service, mais si les nôtres peuvent le faire et bien le faire, nous sommes contents. Vous voulez que je vous dise mon point de vue ? Moi, je suis très satisfait ", a répondu Mgr Carlos Ndaka.

A lui d'ajouter : " Chaque fois, quand je rencontre l'ingénieur Jésus-noël Sheke, je lui dis : nous sommes fiers de vous. C'est un travail qu'il a bien fait, et nous espérons qu'il n'y aura pas d'incidents, que nous allons célébrer dignement avec le " saint " père dans différents sites. Nous sommes vraiment fiers du travail qui a été fait. Si nous-mêmes, sommes d'abord fiers d'être congolais, pourquoi ne devons-nous pas être fiers du travail fait par les nôtres ? ".

A son tour, le ministre de communication et médias a indiqué que ces mots témoignent encore une fois de plus, combien les ingénieurs congolais sont sages et intelligents, qu'on se le dise. Loin d'être des incompétents comme qualifiés auparavant, ils sont aussi des vrais artistes décorateurs et constructeurs et ont les soucis de bien faire les choses. " Lorsque nous, nous parlons de changement de narratif, c'est parce que nous pensons que le Congo est mal raconté.

Tout à l'heure, vous aviez suivi ce que monseigneur disait à propos de Jésus-Noel Sheke pas seulement. Mais, tous ces jeunes congolais qui travaillent sur ces sites depuis des jours et des mois, ce sont des gens qui méritent d'entre vu. Il ne faut pas définir le Congo sur le prisme de la vie dance, sur le prisme de la guerre. Nous ne renions pas cette réalité mais, je pense qu'au Congo, il y a des jeunes qui sont résiliant et qui feront vivre ce pays ", a-t-il laissé

Effondrement du podium au stade de Martyrs

Suite à la pluie qui s'était abattue sur Kinshasa, la nuit du dimanche 29 au lundi 30 janvier 2023, le podium érigé en l'honneur du Pape François dans le cadre de sa rencontre avec les jeunes au stade de Martyrs s'était effondrée. En effet, Jésus-Noel Sheke, coordonnateur de l'ensemble de travaux préparatoires a donné les raisons.

" Le travaux avancent déjà. Dès demain, on pourrait avoir la configuration initiale. Je peux même dire qu'on pourrait avoir beaucoup plus, parce que cette flexion nous a obligés de pouvoir modifier un peu la configuration de structure. Parce que vous savez que nous sommes dans un complexe omnisports, un stade régi par des normes de la FIFA, c'est différent de quand vous aménager au niveau d'un espace comme N'dolo qui, est assez couvert. Au stade de Martyrs, on ne peut pas forer sur les cartons, on ne peut pas enfuir les bétons sur le stade. Donc, on voulait s'y conformer, et même par rapport à la couverture de la charpente, on devait utiliser les structures légères parce qu'il y a le poids de structures qui compte ", a-t-il.

Ce dernier, a cependant, appelé les congolais à la prise de conscience et à un véritable engagement citoyen en vue de vendre une image positive de la République démocratique du Congo.

Au final, la messe s'était bien célébrée par le Saint père le 1er février 2023. Les organisateurs ont été encouragés et félicités pour l'organisation.