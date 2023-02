Congo-Kinshasa: Pour une véritable paix dans le pays - Le Pape François invite les congolais au pardon

Des milliers de fidèles catholiques ont assisté le mercredi 01 février 2023 à la messe qu'a célébrée le pape François à l'aérodrome de Ndolo. Au cours de cette célébration eucharistique, le Pape François a invité les fidèles à la culture de la paix. Une paix qui ne peut être possible que grâce au pardon, à la communauté et à la mission, a dit l'évêque de Rome.

Le pape François qui a tiré son homélie dans l'évangile de saint Jean, a repris les paroles du Christ Ressuscité, " la paix du seigneur soit avec vous". Un message qu'il a demandé aux fidèles d'afficher dans leurs maisons respectives. Et cette paix ne peut être possible que grâce au pardon, à la vie communauté et à la mission.

Pour le frère Jordan Bukasa, un des fidèles de la paroisse Christ-Roi de Kasa-Vubu, venu en famille à la messe, le Pape François a livré des pistes de solution pour l'unité et la réconciliation nationale. Il a dit qu'il reste maintenant aux peuples congolais de les mettre en pratique. " Le Saint-Père nous a demandé de cultiver la paix, et il ne s'est pas arrêté sur la demande mais il nous a également expliqué comment cela peut s'obtenir". C'est à nous congolais de mettre en pratique pour une paix durable et la réconciliation, a-t-il enrichi.

Pour sa part, Le cardinal Fridolin Ambongo, tout en se disant reconnaissant de la visite du pape François en RDC, a dit espérer voir avec cette visite se réaliser d'un vote digne en RDC. " Nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées ", a-t-il fait savoir.

Et d'ajouter : " La RDC que vous visitez en ce moment est un pays potentiellement très riche, sa population essentiellement jeune est à majorité chrétienne, dont plus de 40 % de catholique, a informé le Cardinal.

Par ailleurs, Ce peuple congolais est aujourd'hui confronté à une crise multiforme, conflits armés particulièrement à l'Est du pays, crise économique et misère sociale. Très saint père, le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, sont un peuple qui souffre dans son corps et dans

Malgré cette souffrance injuste, le peuple congolais demeure pourtant un peuple confiant et plein d'expérience. Voilà pourquoi, la présence réconfortante de votre sainteté au chevet de ce peuple qui souffre constitue un véritable encouragement. Votre visite très cher père, intervient en une année électorale qui est souvent une source de tension sociale et politique dans notre pays ",a souligné le Cardinal.

Poursuivant, il indiqué que "Avec le message que vous nous avez apporté sur le thème tous réconciliés en Jésus-Christ et confiant dans vos prières, nous espérons voir s'est tenir dans notre pays, des élections libre, transparente, inclusive et apaisé. Très saint père, je vous remercie d'être là pour nous, pour chacun et chacune de nous, pour notre peuple. Merci beaucoup pour votre message, merci pour votre homélie de réconfort

Je nourri tous l'espoir que cette eucharistie, nous consacrera d'avantage au christ en qui nous sommes tous réconciliés. Je béni le seigneur pour ce moment de grâce, je confie la suite de votre voyage apostolique en RDC et au soudan du Sud à l'intersection de la Viège marie ".