Congo-Kinshasa: Dénonçant sur un ton ferme la nouvelle forme du colonialisme, Pape François - "la RDC n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser"

Dans son discours au Palais de la nation, mardi 31 janvier, le Pape François a évoqué avec fermeté la nouvelle forme du colonialisme dont est victime l'Afrique et particulièrement la RDC, en stigmatisant un colonialisme économique tout aussi asservissant.

Et de dénoncer que la RDC largement pillée, ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ses immenses ressources. Il a indiqué qu'on en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent " étranger " à ses habitants. " Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants ", a-t-il dit.

Le Pape François a fait remarquer que le monde économiquement plus avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche au sujet de ce qui se passe en RDC et en Afrique. Ce qui ne devait pas être le cas. Il réclame le respect pour la RDC et l'Afrique. Et de déclarer : " Mais ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés, ils méritent espace et attention : Retirez vos mains de la République Démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique ! Cessez d'étouffer l'Afrique : elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin ! ".

Il a par ailleurs rappelé que la RDC est comme un continent dans le grand continent africain, on a comme l'impression que la terre entière respire. Tourmentée par la guerre, la République démocratique du Congo continue de subir à l'intérieur de ses frontières des conflits et des migrations forcées et à souffrir des terribles exploitations indignes de l'homme et de la création.

Félix Tshisekedi, qui avait pris la parole avant son hôte, a également dénoncé les puissances étrangères avides des minerais avec l'appui direct et lâche du voisin rwandais. Ce, avant de regretter le silence de la communauté internationale face à cette situation. Il s'est néanmoins réjoui du patriotisme vivant en soulignant que la RDC assume et assumera sa responsabilité avec l'aide de son peuple dans le domaine sécuritaire.