Congo-Kinshasa: Projet de gestion intégrée des eaux urbaines de Kinshasa, Régideso - David Tshilumba et les représentants de la BAD passent à la phase de finition

Le projet de gestion intégrée des eaux urbaines de Kinshasa et tant d'autres passés avec la BAD, tendent, lentement mais surement, vers la phase terminale.

Mercredi 1e février 2023, le directeur général de la Régideso, M. David Tshilumba, a reçu, dans son bureau de travail à Kinshasa-Gombe, une importante délégation de la Banque africaine de développement (BAD), avec à sa tête le chargé de programme pays principal, avec qui ils ont évoqué la question sur la relance et surtout le finissage des projets déjà en cours d'ici fin 2023.

"C'est un échange d'idées, mais aussi faire une évaluation des études qui sont en cours pour l'exécution de certains projets. Nous avons passé en revue l'étape actuelle de l'exécution de ces études et le délai. Nous espérons qu'elles seront terminées vers la fin du mois de juin pour que l'on passe à des étapes suivantes, dans l'exécution du projet, mais nous avons aussi discuté d'autres projets, particulièrement l'initiative qui vise à remplacer l'utilisation de Gasoil dans certains de nos centres secondaires à travers le pays par l'énergie électrique verte, et nous allons donc continuer avec les discussions dans les jours à venir pour trouver un terrain d'attente avec la Banque africaine de développement", a fait savoir David Tshilumba, Directeur général de la Régideso SA.

De son côté, le chargé de programme pays principal, et DGA ai de la banque africaine de développement (BAD), Donatien Kouassi, a, au sortir de l'entretien, circonscrit le cadre de leur visite auprès du Directeur général de la Régideso, rapportant que c'était question de faire le point sur certains projets de coopération entre les deux entreprises, en vue de voir dans quelle mesure les relancer pour passer à la phase terminale.

Il a signalé, dans la foulée que plusieurs projets les lient à la REGIDESO notamment, celui de l'étude d'élaboration du schéma directeur de la ville de Kinshasa. A ce propos, il a laissé entendre que la banque a financé cette étude et elle est arrivée à terme depuis 2021 : " Nous avons dû la relancer parce qu'il y avait un certain nombre d'activités qui n'avaient pas pu être planifiées pendant la période de l'exécution, et nous entamons, à partir de demain, la mission de supervision pour que ces activités-là puissent être prises en compte avant de démarrer dans cette mission", indique-t-il.

Dans le cadre du projet de la gestion intégrée des eaux urbaines de Kinshasa (GIU), il y a deux grandes activités importantes, souligne-t-on. Il y a : l'élaboration du schéma directeur de la gestion intégrée des eaux urbaines de Kinshasa et l'étude pour l'extinction de réseau Ouest d'eau potable de la ville de Kinshasa. Le DGA ai de la BAD a évoqué la nécessité de faire en sorte de finaliser ces activités qui restent : " parce que nous avons prorogé le projet jusqu'à juin 2023, et ces activités, il faut voir comment les réaliser en ce délai".

Pour M. Donatien Kouassi, le volet le plus important dans ce projet, c'est celui de l'extinction de réseau Ouest de Kinshasa, selon les études confirmées par la banque Africaine de développement, lesquelles études, l'on mention au moins 3 millions des personnes qui seront servies d'eau potable, après la réalisation de ce volet. "C'est dans ce contexte que l'étude a identifié un site pour développer ce qui pourra permettre à ce que l'on puisse avoir une structure qui capte l'eau, qui traite et qui se connecte aux restes des réseaux de la ville. Ces études techniques permettront à ce que les requêtes introduites depuis 2019, au niveau de la banque, puissent trouver un début de solution", a-t-il confirmé, poursuivant que : "d'ici la fin 2023, la banque est censée approuver ce débit de projet".

Surtout le résultat et le temps...

Le résultat et le temps comptent le plus pour le DG David Mutombo. C'est dans ce sens qu'il a demandé à son tour à la délégation d'accélérer avec le projet, de mobiliser des atouts possibles pour qu'il prenne chair et pour la mise en place d'une structure ultra efficace et rapide. Il a promis, par ailleurs, une implication personnelle assidue jusqu'à la fin des travaux. "Je voudrais aider au maximum que je peux pour que nous allions dans le respect de toutes les étapes que nous allons suivre, mais qu'on y aille au plus vite possible", a dit le DG.

A tout prendre, il est prévu, au premier abord, une table ronde entre les bailleurs des fonds pour l'ensemble des projets assortis du schéma directeur "eau potable", pour dégager d'autres projets, entre autres, la gestion de déchets solides, etc.