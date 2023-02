Afrique de l'Est: L'EAC demande à la RDC de clarifier l'expulsion des officiers rwandais de la Force régionale

La Communauté de l'Afrique de l'Est, (EAC) demande à la RDC de clarifier urgemment l'expulsion des officiers rwandais servant au quartier général de la Force régionale l'Afrique de l'Est à Goma

L'EAC dit avoir appris avec inquiétude le 30 janvier 2023, l'expulsion par la RDC de trois officiers déployés par la République du Rwanda au quartier général de sa force militaire à Goma.

Dans une lettre adressée au vice Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala Pen'Apala, le secrétaire général de l'EAC, Dr Peter Mutuku Mathuki a rappelé que, la mission de la Communauté de l'Afrique de l'Est à Goma est de " soutenir le Centre de commandement régional, qui a été une décision prise par les Chefs d'Etat lors de leur réunion sur le processus de paix en République démocratique du Congo orientale, en marge de la COP 27, le 7 novembre 2022 à Sharm El Sheik en Égypte ".

Le secrétariat général poursuit que, le 8 septembre 2022, la RDC a conclu un accord sur le statut des forces (SOFA) avec la Communauté de l'Afrique de l'Est concernant le déploiement de la Force régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est (EACRF) dans l'Est de la RDC.

En vertu de l'article 2 du SOFA, la RDC et l'EAC ont convenu que l'EACRF et son personnel bénéficieraient des privilèges et immunités spécifiés dans l'accord et le protocole de l'EAC sur la coopération en matière de défense, poursuit ce communiqué.

Compte tenu de ce qui précède, le secrétariat souhaite "demander des éclaircissements supplémentaires et urgents" au Président de l'EAC, sur la décision d'expulser les officiers rwandais, selon le même communiqué.

" Je souhaite confirmer que l'EAC est engagé dans la restauration de la paix et de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) ", rassure le secrétaire général de cette organisation.