Angola: Des producteurs découvrent des nouvelles offres du PRODESI

Ondjiva (Angola) — Les producteurs agricoles et autres agents économiques de la province de Cunene reçoivent des informations sur les nouvelles offres du Programme d'appui à la production, diversification des exportations et de substitution des importations (PRODESI).

Cette initiative d'information et de sensibilisation des producteurs, qui s'est ouverte le 21 janvier dans la province de Cunene, a pour objectif d'identifier des projets pouvant être financés dans le cadre du Plan d'action national pour la promotion de la production céréalière (Planagrão).

Grâce à ces campagnes, les producteurs sont informés de manière progressive dans les six municipalités de la province de Cunene et les agents économiques de Cahama et Ombadja ont déjà été couverts.

Outre le Planagrão, le paquet du PRODESI comprend également le Plan de promotion et de développement de l'élevage (Planapecuaria) et le Plan de promotion de la pêche (Planapesca).

L'information a été fournie jeudi à l'ANGOP par le directeur du Bureau pour le développement économique intégré, Orlando Kamaty.

A l'occasion, il a souligné que la campagne vise à identifier les projets et les municipalités ayant un potentiel de promotion de la production nationale.

Il a indiqué que la rencontre de dialogue avec les producteurs vise à créer des incitations pour le renforcement des partenariats public-privé en vue de la promotion des investissements dans les différents secteurs productifs.

Cependant, il a précisé que le Planagrão, avec 10 domaines, a choisi quatre céréales principales telles que le blé, le riz, le soja et le maïs, visant à augmenter les taux de production agricole dans le pays.

Pour la province de Cunene, il a indiqué que les municipalités d'Ombadja et de Cuvelai ont été choisies pour la culture du maïs et du soja, en raison de leur potentiel en ressources hydriques permanentes et de terres arables acceptables.

Concernant le Planapecuaria, il a dit que l'intention est de financer le développement de la production de viande bovine, porcine, caprine, ovine et avicole, de produits laitiers et autres dérivés, ainsi que d'améliorer l'infrastructure du secteur de l'élevage dans le pays.

Bien qu'il ne soit pas encore opérationnel, a-t-il expliqué, le plan sera étendu aux producteurs de toutes les municipalités puisque la province a un potentiel pour l'élevage bovin.

"Pour le Planapecuria, le Gouvernement a choisi les provinces de Cunene, Huila et Namibe, en raison de leur tradition et de leur potentiel d'élevage", a-t-il poursuivi.

Quant au plan de promotion de la pêche, il a indiqué que Cunene a choisi les municipalités d'Ombadja et Cuvelai, où il y a des rivières à débit permanent, ainsi que la pêche aquacole à Cahama et Curoca (Chitado).

Les nouveaux paquets, évalués à 5,7 milliards de dollars, seront mis en œuvre au cours de la période 2023/2027, comme indiqué dans le Plan national de développement.