Maroc: "Forsa" en 2022 - un succès qui confirme l'intérêt des jeunes à ce programme (M. Baïtas)

Rabat — Le bilan du programme "Forsa" au titre de l'année 2022 confirme le succès de ce projet et le "grand" intérêt que portent les jeunes à cette initiative, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas.

Intervenant lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil de gouvernement, M. Baïtas a précisé que le nombre de bénéficiaires de ce programme a atteint 168.256 personnes et que le nombre de dossiers complets s'est élevé à 73.000.

Et d'ajouter qu'un total de 40.645 projets ont profité d'un accompagnement de la part des incubateurs et que quelque 13.000 porteurs de projets ont été financés.

Selon le ministre, les projets financés ont porté principalement sur les services (31%), le commerce (22%), le tourisme et l'artisanat (17%), l'agriculture (16%), l'innovation et la technologie (4%) et l'énergie, la logistique et l'environnement (2%).

Concernant la répartition spatiale, M. Baitas a fait savoir que la proportion des projets financés en milieu urbain a atteint 80%, contre 20% en milieu rural.

Évoquant les changements prévus lors de la deuxième édition dudit programme au titre de l'année 2023, le ministre a indiqué qu'il y aura une grande différence en matière de la gouvernance.

Dans ce sens, il a souligné qu'un total de 10.000 projets seront accompagnés et financés et qu'une enveloppe financière estimée à 1,25 milliard de dirhams (MMDH) sera allouée au programme "Forsa" au titre de l'année 2023, en plus de l'octroi d'un prêt d'honneur qui pourra aller jusqu'à 100.000 DH, dont 10.000 DH en subvention.