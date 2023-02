Afrique du Nord: Maroc-Espagne - Examen à Agadir des moyens de renforcer la coopération dans le domaine halieutique

Agadir — Les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et l'Espagne dans le domaine halieutique ont été au centre d'une conférence débat organisée jeudi soir à Agadir, sur les opportunités collaboratives et les mécanismes conjoints de renforcement de la contribution de la recherche scientifique et technologique à la transformation bleue du secteur halieutique.

Présidée par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki et M. Luis Planas Puchades, ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation de l'Espagne, pays invité d'honneur de la 6ème édition du salon international Halieutis (du 1 au 5 février), cette conférence a été organisée par le Cluster Agadir Haliopole (AHP) du Maroc et le Centre de Développement Technologique et Industriel (CDTI) de l'Agence de l'Innovation Espagnole.

Cette rencontre a réuni une pléiade d'experts de haut niveau espagnols et marocains en vue d'explorer les opportunités et domaines de coopération scientifique et technologique entre les deux pays dans le domaine halieutique.

Les débats ont fait ressortir les pistes d'amélioration pour élargir et renforcer le partenariat entre les deux pays et créer de la valeur ajoutée, en s'appuyant notamment, sur la recherche scientifique et l'innovation technologique.

Les participants ont exploré les solutions offertes et les mécanismes et clés de financement à développer pour soutenir les solutions et dynamiser les échanges d'expertise et d'expériences dans les différents domaines de la recherche scientifique et de l'innovation, pouvant être des leviers de la transformation du secteur halieutique pour assurer sa résilience et sa croissance durable.

Une session de networking a également été organisée à l'initiative de l'AHP et la Direction des Industries de la Pêche (DIP) relevant du Département de la pêche maritime marocain, pour catalyser les opportunités de partenariats et renforcer la mise en réseau et les synergies entre les différents acteurs des deux pays.

Cette session a réuni les opérateurs économiques, les acteurs institutionnels et financiers, les organisations professionnelles, les opérateurs de la recherche scientifique et technologique du secteur halieutique marocain et leurs homologues espagnols.

A cette occasion, les représentants des deux pays se sont penchés sur les opportunités de développement et de consolidation des relations commerciales entre les deux parties, ainsi que sur les moyens de renforcement des liens de collaboration bilatérale et multi-acteurs afin de capitaliser sur les opportunités et potentialités de R&D et innovation offertes au niveau des deux pays, de promouvoir la participation conjointe aux projets innovants ainsi que leur incubation et le transfert technologique vers le secteur.

A noter que la coopération entre le Maroc et l'Espagne dans le domaine de la pêche n'a cessé de se développer, témoignant de la profondeur des liens qui unissent les deux parties, favorisés par la proximité géographique des deux pays et le niveau d'implantation d'entreprises espagnoles opérant dans le secteur de la pêche au Maroc.

En terme de perspectives, d'importantes opportunités de renforcement du partenariat maroco-espagnol dans les différents domaines de la recherche scientifique et technologique, en soutien au secteur halieutique existent et peuvent constituer un levier stratégique pour accélérer la transformation bleue des activités et filières halieutiques.

En marge de la conférence, les deux ministres ont effectué une visite au stand de l'Espagne installé au pavillon international du salon Halieutis.

Le pavillon international comporte 56 stands dont 20 exposants espagnols, avec un total de 26 exposants espagnols au salon.