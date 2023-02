Afrique: Explorations de Monaco - Les Seychelles soutiennent une initiative pour former de jeunes scientifiques

L'expédition océan Indien de Monaco Explorations a été un succès et la plateforme se réjouit d'étendre et de poursuivre la coopération à travers de nouveaux projets, a déclaré jeudi un haut responsable.

La déclaration a été faite par le Dr. Robert Calcagno, directeur général de l'expédition, lors d'une cérémonie au cours de laquelle il a présenté les travaux des scientifiques qui ont débuté en novembre 2022 dans les îles de l'ouest de l'océan Indien.

"Cette mission indienne a été un succès car plus de 60 organisations ont travaillé ensemble à travers 20 nationalités différentes et pendant toute la mission, nous avons eu plus de 170 acteurs", a-t-il déclaré.

L'expédition Monaco Explorations dans l'océan Indien occidental à bord du navire océanographique sud-africain S.A. Agulhas II, a quitté Cape Town début octobre 2022, s'est rendu à Maurice et à la Réunion, et est arrivé aux Seychelles pour une série de recherches sur et autour de l'atoll d'Aldabra, site du patrimoine mondial de l'UNESCO.

L'expédition s'est déroulée sur une période de deux mois et les scientifiques ont effectué diverses recherches et champs autour de l'atoll d'Aldabra, sur le banc de Saya de Malha et autour de l'île de Saint Brandon.

Maintenant qu'une partie du travail de fond a été effectuée, des experts dans le domaine examinent les heures de séquences enregistrées par le véhicule télécommandé (ROV) pour en savoir plus sur les formes de vie trouvées dans l'océan dans la région.

Dans sa présentation, Dr. Calcagno a révélé qu'il y avait de nombreuses espèces rares qui ont été trouvées au cours des recherches à la banque Saya de Malha - certaines qu'ils seront en mesure d'identifier complètement une fois toutes les données recueillies.

Au cours de la cérémonie - qui s'est tenue à l'auditorium de l'Institut de formation des enseignants des Seychelles (SITE) sur l'île principale de Mahé - une société des scientifiques seychellois qui sera bientôt formée a également été présentée aux participants à la cérémonie.

Annie Vidot, une jeune scientifique seychelloise qui faisait partie de l'expédition monégasque, a déclaré qu'elle était toujours en train d'effectuer le travail de terrain pour la société et qu'elle avait déjà contacté l'Institut de recherche sur l'économie bleue de l'Université des Seychelles.

Le ministre de l'Economie bleue et de la Pêche, Jean François Ferrari, a déclaré : "Je soutiens cette initiative, avec tous ceux qui sont ici présents, car c'est la manière de produire plus de scientifiques seychellois".

Dr. Calcagno a déclaré que le travail et la relation amicale ne s'arrêteront pas et se consolideront à long terme et seront faits de coopérations ultérieures. Il a adressé une invitation au gouvernement des Seychelles pour la 14e édition de la Monaco Blue Initiative prévue le 20 mars.

M. Ferrari a remercié le gouvernement de Monaco pour l'étroite collaboration qui, selon lui, est essentielle et constitue la base d'une collaboration scientifique, politique et économique.

"Il y a encore énormément de recherche à faire dans ces domaines et nous sommes sûrs que le partenariat et la confiance entre nos pays permettront l'échange d'informations sur la recherche et les trésors que recèlent ces informations", a-t-il déclaré.

Monaco Explorations a été initiée par le Prince Albert Ier de Monaco il y a plus de 100 ans et est maintenant dirigée par son arrière-arrière-petit-fils le Prince Albert II de Monaco. Le projet a été créé dans le but de soutenir la gouvernance et la planification marines.