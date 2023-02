Afrique du Nord: Convention de partenariat entre la Tunisie et l'ASBU autour du Festival arabe de la radio et de la télévision

TUNIS — La Tunisie et l'Union des radiodiffusions des Etats arabes (Asbu) ont conclu, vendredi, à Tunis, une convention de partenariat qui fixe les modalités de partenariat commun pour assurer le bon déroulement des quatre prochaines éditions du Festival arabe de la radio et de la télévision.

Il s'agit d'une convention entre le ministère des Affaires culturelles, l'Union des radiodiffusions des Etats arabes et l'Etablissement de la Télévision tunisienne, lit-on dans un communiqué du ministère.

La cérémonie de signature a eu lieu, au siège du ministère à la Kasbah. Le texte de la convention a été signé par Hayet Ketat Guermazi, ministre des Affaires culturelles, Abderrahim Sliman, Directeur Général de l'Asbu et Awatef Dali, Directrice Générale de l'Etablissement de la Télévision tunisienne.

Les trois parties réaffirment leur engagement à poursuivre leur partenariat dans l'organisation de ce rendez-vous annuel d'envergure durant les quatre années à venir et ses éditions successives (23ème, 24ème, 25ème et 26ème), indique la même source.

Chacune des trois parties signataires désignera un coordinateur général qui veillera à la préparation du contenu du festival et ses activités parallèles, pour les quatre prochaines éditions.

La convention comporte une série de points d'ordre organisationnel et logistique en lien avec les espaces consacrés aux différentes manifestations prévues, les ressources humaines et la stratégie de communication qui favorise davantage de rayonnement pour ce festival arabe.

Le Festival arabe de la radio et de la télévision qui fête cette année sa 23ème édition, aura lieu du 12 au 15 juin 2023, à la Cité de la culture à Tunis.

Ce nouveau partenariat intervient suite à l'annonce récente du retour du festival en Tunisie, après une seule édition organisée fin 2022 en Arabe Saoudite.

Le Festival arabe de la radio et de la télévision est de retour en Tunisie, avait annoncé Abderrahim Sliman, directeur général de l'Asbu, lors d'un point de presse, tenu le jeudi 5 janvier 2023, à Tunis.

Ce rendez-vous annuel d'envergure régionale est organisé par l'Asbu en partenariat avec les Etablissements de la Radio et de la Télévision tunisiennes et l'organisation arabe des satellites de communication (ArabsaT).

La Cité de la culture accueillera pour la quatrième fois cet évènement d'envergure qui était auparavant organisé à Yasmine Hammamet. Au menu, deux compétitions officielles et une compétition parallèle pour les professionnels des médias de l'audiovisuel au terme desquelles plusieurs prix sont décernés aux lauréats.

Habituellement, les cérémonies d'ouverture et de clôture sont retransmises en direct sur différentes chaînes de télévision et stations de radio arabes, publiques et privées.

Le festival vise à promouvoir la production radiophonique et télévisée arabes et à présenter les dernières innovations technologiques dans la production audiovisuelle. Il œuvre à contribuer au développement de la production radiophonique et télévisée arabes et à améliorer la qualité des contenus audiovisuels.

Chaque année, il accueille les instances membres de l'Asbu parmi les chaines de télévision et stations de radio arabes publiques et celles des radions et télévisions privées, les sociétés de productions et les agences de presse arabes.

Les sociétés de production et les chaines et les stations de radio, non arabes, qui produisent et diffusent en langue arabe y sont également invitées.

L'Arab state Broadcasting Union (Asbu) est une institution panarabe qui a été créée en février 1969 à karthoum (Soudan). Son objectif principal est le renforcement des liens de coopération entre les organismes de radiodiffusion arabes en vue de développer le contenu de leurs productions audiovisuelles.

