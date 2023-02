Sénégal: Un tournoi de football en hommage au journaliste feu Salif Diallo

Dakar — Un tournoi de football appelé "Sénégal-potentiel" sera organisé le 23 avril prochain au stade Galandou Diouf de Rufisque (Dakar) pour rendre hommage au défunt journaliste sportif de l'Agence de presse sénégalaise (APS) Salif Diallo, a appris vendredi l'APS de son initiateur, Abdoulaye Dièye.

"Je veux, à travers ce tournoi, rendre hommage à Salif Diallo pour le grand soutien qu'il m'a apporté dans les idées et les contacts", a notamment justifié M. Dièye dans un entretien avec l'APS.

Salif Diallo était le chef de service des Sports à l'Agence de presse sénégalaise (APS) où il a servi plus de 20 années. Il est décédé le 31 octobre dernier.

"Il était d'une générosité et d'une disponibilité à tous égards. C'est pourquoi, il est impératif, pour moi de lui rendre hommage (... ) Il me donnait beaucoup de conseils et me mettait en rapport avec des personnes avisées", a poursuivi Abdoulaye Dièye.

Le tournoi de football va se tenir au stade Galandou Diouf de Rufisque (Dakar) avec la participation de quatre équipes des moins de 15 ans : Espoirs de Bambilor, Casa Académie foot, les Minimes de Keur Ndiaye Lô et l'Académie de Sangalkam.

En marge de ce tournoi de football, une exposition de photos et de tableaux sur la vie et l'œuvre de Salif Diallo sera organisée.

Lancée en 2014, "Sénégal-potentiel" est une association sportive et culturelle (ASC) qui se veut une plateforme de projets ayant pour but la promotion du sport et de la culture, a expliqué Abdoulaye Dièye.

Il a par ailleurs annoncé la sortie prochaine d'un clip pour "rendre hommage à la presse sénégalaise et aux mécènes qui contribuent au développement du sport".