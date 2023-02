Congo-Brazzaville: Brazza Best Awards 2022 - Plusieurs artistes distingués

A l'occasion de la 4e édition de Brazza Best Awards qui s'est tenue le 28 janvier dernier à Brazzaville, plusieurs artistes ont été récompensés parmi lesquels Tidiane Mario, Nix Ozay, Diesel Gucci, Ludafrick, Jaddy Dacosta, Nestelia Forest et Mixiana.

Dans la catégorie meilleur artiste, Tidiane Mario l'a remporté haut les mains avec 2089 votes des internautes devant Diesel Gucci, Nix Ozay, Afara Tsena et Makhalba Malecheck. De son vrai nom Mario Jostie Tidiane Matsouma, il est un artiste musicien, auteur compositeur, rappeur, interprète d'origine congolaise qui a débuté sa carrière musicale en 2013 au sein d'un groupe nommé A6.

Nestelia Forest, de son côté, a été sacrée meilleure artiste féminine. Dans cette catégorie, elle a été tête d'affiche devant Jessy B, Laila and the groove, Dom, Mariusca la slameuse ainsi que Welicia. Pour la petite histoire, Nestelia Forest, de sa vraie identité Carmen Nestelia Bizanguissa Nzoumba, est une chanteuse et auteure-compositrice de R'n'B, d'afropop, née le 8 mars 1988 à Bouansa, dans le département de la Bouenza. Elle est surtout connue pour son clip " Cocorico ", un titre éducatif.

Le lauréat de la catégorie artiste diaspora est le Congolais vivant à Dakar Ludafrick. C'est un chanteur et beatmaker qui a été influencé par le hip-hop américain depuis 2009. Avec plus de 1500 votes, il a devancé au classement Bray, Ya Cetidon et le grand Niek.

Nix Ozay, quant à lui, a été sacré meilleur rappeur de l'année 2022. Avec un cumul de 1882 votes, devançant ainsi Makhalba Malecheck, Key Kolos, Paterne maestro, Freud Vinces, Sam Samouraï et Wayé. Le trophée du meilleur chanteur a été décerné à Diesel Gucci avec 2,236 votes des internautes, le plus gros score obtenu par un artiste au cours de cette campagne 2022 toutes catégories confondues. La catégorie influenceuse a sacré Mixiana avec près de 1900 votes. Au classement, elle est placée devant Chekina Moras, Jaëlle et Blonde Kibozi.