Congo-Brazzaville: Bantou culture édifie sur la pratique des langues maternelles

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle, le 21 février de chaque année, l'association Bantu culture, que préside Cherel Otsamigui, va organiser une conférence-débat au Centre culturel Zola sur le thème " Les langues maternelles en danger au Congo Brazzaville ".

La promotion et la protection des langues maternelles sont l'une des préoccupations de l'Unesco depuis 1999, date à laquelle les pays du monde ont cru à l'importance de la diversité culturelle et linguistique pour les sociétés durables. Depuis, la date du 21 février est devenue internationale afin de promouvoir la diversité linguistique, culturelle et rappeler l'importance du multilinguisme dans nos sociétés.

Au Congo, l'association Bantu culture, qui œuvre pour la promotion du patrimoine culturel, matériel et immatériel des peuples Bantous, vu l'intérêt de cette journée, ne déroge pas à cette tradition désormais inscrite dans son programme d'activités annuelles, celle de fêter cette journée en animant une conférence-débat qui connaîtra la participation des acteurs culturels, des linguistes, des étudiants et des élèves.

L'objectif sera de conscientiser et sensibiliser les élèves et étudiants à l'importance des langues maternelles, d'encourager les enseignants dans la promotion d'un apprentissage multilinguisme de qualité, d'encourager les élèves à utiliser ces différentes langues maternelles pour se présenter, parler de leurs familles et de leurs cultures.

Au programme de cet év2nement, des chants, des contes et déclamations de poèmes en langues congolaises par un échantillon d'élèves.

Créée le 8 décembre 2019 dans le souci d'accompagner l'État congolais dans le domaine culturel, l'association Bantu culture est un cadre institutionnel qui a pour base la création et l'expression artistique, la lutte pour la récupération des jeunes en vue de leur intégration sociale. Elle vise à promouvoir les potentialités de la culture bantoue au niveau national et international ; à faire un pont entre la culture ancestrale et la culture contemporaine ; à aider les artistes à se faire connaître et à vivre à travers leur art ; à participer au développement personnel des jeunes talents ; à organiser des activités de réflexion et éducatives entre les couches juvéniles ; à conserver et promouvoir le patrimoine matériel et immatériel des peuples bantous ; à promouvoir la formation socioculturelle ; et à lutter contre les antivaleurs à travers l'éducation orale (le conte) et promouvoir des sites d'expositions des œuvres patrimoniales bantoues.