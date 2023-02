Congo-Brazzaville: Kongo Mulingu - Retour aux sources vers le bien-être

C'est une belle surprise pour ceux qui aiment voyager dans le temps et s'en retourner à la source. Kongo Mulingu fait revivre l'art traditionnel du massage congolais, un héritage culturel et ancestral transmis de génération en génération par les familles des différentes ethnies du Congo.

Elle se prénomme Belle Surprise. Et au croisement de l'avenue Tchikapika et celle d'Okamamoue, au quartier Mpita à Pointe-Noire, c'est une autre belle surprise qui nous attend. Kongo Mulingu : un salon de massage, pour ne pas dire un salon de voyage, comme son nom nous l'indique. Ce salon, ouvert en octobre 2022 par Belle Surprise Mabika, est le carrefour rêvé entre bien-être et évasion. Cette passionnée d'art fut autrefois danseuse hip hop et aujourd'hui manager de l'humoriste et comédien Juste Parfait ainsi que du percussionniste Fabe Beaurel Bambi.

Elle nous invite entre voyages et traditions, qu'elles soient lari, punu, vili, bembé, soundi... " J'ai toujours eu la passion des voyages dont je fais au retour de jolis souvenirs comme ce road trip en seulement trois jours et sacs sur le dos entre Bénin, Togo, Gabon et Côte d'Ivoire, j'aime cette part d'aventure ", lâche la voyageuse qui nous amène dans un autre ailleurs dès les portes de son salon franchies. Là, au milieu de bambous, le lieu est cosy, l'ambiance chill, les lumières tamisées, la déco soignée. Il ne reste plus qu'à s'abandonner, yeux fermés, entre les mains expertes de Marcelle ou celles d'Odria et Jo pour découvrir les bienfaits des massages d'autrefois, ceux-là mêmes qui ressuscitent les traditions quasi ancestrales.

Au son live du djembé, de la sanza ou du balafon du renommé Mohammed Syla, on bascule de la tête aux pieds dans un nouvel univers à travers des techniques de massages traditionnels congolais qui semblent nous rapprocher des villages d'antan. Retour aux sources et bien-être garanti que ce soit pour un massage doux et thérapeutique à la calebasse, pour une séance Tioko, bain de vapeur traditionnel aux plantes ou encore, et entre autres, pour un massage Molunge où le célèbre Roi des herbes, connu pour ses multiples vertus, s'invite dans un tourbillon de plantes médicinales chauffées.

" Cette idée m'est venue alors que j'étais allée me faire un massage thaï, thérapie ancienne et traditionnelle asiatique pratiquée en Thaïlande, et je me suis dit que nous avions, nous aussi, des techniques propres à nous qu'il était important de valoriser. J'ai intégré la notion de voyage, de retour aux sources, dans le concept de mon salon de massage pour faire perdurer notre culture et le savoir faire de nos ancêtres ", précise Belle Surprise qui, après y avoir ajouté une savante touche de modernité, s'inscrit paradoxalement dans l'ère du temps.

Kongo Mulingu est donc l'endroit idéal, que l'on veuille se tonifier, lâcher prise, s'évader, se ressourcer tant par le corps que par l'esprit, se reconnecter à soi-même, se purifier voire même se soigner. On terminera ce voyage à remonter le temps par une infusion naturelle de citronnelle, de bulukutu appelé aussi thé de la savane, de verveine ou de feuilles de lantana pour se souvenir au final qu'au Kongo, le massage est transmis de génération en génération, chaque famille et région ayant sa spécificité pour l'art du massage.