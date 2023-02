Ile Maurice: Diaspora - Vijay Poonoosamy de retour après 17 ans

Le spécialiste en droit aérien est rentré à Maurice après avoir évolué pendant 17 ans sur la scène internationale. Cette décision fait suite à son acceptation d'un statut partenaire du cabinet juridique Dentons.

Connu dans le domaine de l'aviation civile, il a choisi de quitter Singapour où il était le directeur des affaires internationales et publiques du Groupe QI pour se réinstaller à Maurice. Rentré depuis quelques mois, il est officiellement le partenaire du cabinet juridique Dentons depuis le mois dernier. "C'était le choix de voler haut, mais loin ou retourner dans mon pays et être présent pour faire quelque chose d'utile ; c'est ce que j'ai décidé finalement. Je suis très attaché à mon pays. Quand je vivais à l'étranger, je venais régulièrement à Maurice avec ma famille et aussi pour des raisons officielles, notamment des conférences. Avec le Covid-19, j'ai pu revenir à Maurice après deux ans, après l'ouverture des frontières. J'ai eu l'offre de partenariat du cabinet Dentons. Après mûre réflexion, j'ai décidé de l'accepter", indiquet-il. "Mes parents ont toujours instillé la notion de servir le pays et la fierté d'être Mauricien. Tout comme le volleyball m'a fait développer mon appartenance au pays.". Vijay Poonoosamy est un médaillé d'or de l'équipe nationale de volley-ball aux premiers Jeux des îles de l'océan Indien à la Réunion en 1979.

Son parcours

Ancien élève de l'école Champ de Lort, aujourd'hui Raoul Rivet, et du collège St Mary's à Rose-Hill, Vijay Poonoosamy a été reçu au barreau de Middle Temple à Londres et à celui de Maurice après une licence en droit de l'université de Nottingham, une maîtrise en droit international de la London School of Economics & Political Science et un diplôme supérieur en droit aérien et spatial de la London Institute of World Affairs. Il possède aussi un certificat de direction d'entreprise de l'Institute of Directors de Nouvelle Zélande.

Ce passionné d'aviation civile a poursuivi une carrière de 13 ans à Air Mauritius. Il y avait été embauché après son retour à Maurice en 1988 comme premier directeur des affaires juridiques et internationales. C'est ainsi qu'il avait mis au jour le scandale de la caisse noire de la compagnie nationale d'aviation. "C'était un combat sans relâche sur tout ce qui touche à l'intégrité qui a amené au privilège de découvrir certaines choses à Air Mauritius qui ensuite ont été révélés au grand jour."

"Ce passionné d'aviation civile a poursuivi une carrière de 13 ans à Air Mauritius."

Vijay Poonoosamy a aussi été Executive Chairman d'Airports of Mauritius, Chief Operating Officer du Commonwealth Association for Corporate Governance et vice-président pour les affaires internationales d'Etihad Airways à Abu Dhabi. "J'ai eu la chance d'être à Maurice, puis à Abu Dhabi. Au-delà de travailler pour ces compagnies, j'étais aussi très sollicité par les gouvernements à Maurice ou dans les pays des Émirats arabes unis et au niveau international. J'ai aussi beaucoup travaillé pour l'International Civil Aviation Organisation dans le droit du transport aérien au niveau de la réglementation internationale."

Après cette riche évolution de 17 ans, l'attachement de Maurice pour Vijay Poonoosamy s'est avéré plus fort.