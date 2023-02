Maroc: Le Wydad à l'épreuve mondiale Mission - Franchir le cap d'Al Hilal

Le Wydad abordera, ce samedi à partir de 15h30 au complexe Moulay Abdellah de Rabat, sa campagne au Mondial des clubs, épreuve qui se déroule jusqu'au 11 courant au Maroc. L'entrée en matière sera une opposition contre l'équipe saoudienne d'Al Hilal, match délicat à négocier que les Rouges sont sommés de remporter pour continuer l'aventure.

Pour sa deuxième participation en Coupe du monde des clubs après l'édition émiratie en 2017, le WAC entretient l'espoir légitime de faire mieux cette fois-ci et d'aller au-delà du tour des quarts de finale. Pour ce faire, l'équipe a jugé bon d'effectuer sa concentration au complexe Mohammed VI de football, cadre garantissant toutes les conditions dé réussite. Un séjour d'un peu plus d'une semaine en vue de peaufiner les réglages et de préparer un contingent qui sera sans aucun doute soutenu par un grand public.

Le WAC devra donc reposer sur un effectif aguerri et décidé à franchir le cap du tour inaugural devant un sacré adversaire saoudien comptant dans ses rangs par moins de six internationaux qui avaient disputé les phases finales du dernier Mondial en plus de professionnels étrangers de renom.

Ça sera du 50/50, mais le Wydad dispose de tous les atouts pour avoir le dernier mot, à condition que le club drivé par le technicien tunisien, Mehdi Nafti, joue son football à fond et ne recourt pas à des changements tactiques ne pouvant déboucher sur le résultat escompté.

Pour le Wydadi Hassan Benabicha, " le challenge n'est pas facile contre des clubs prestigieux, mais le Wydad sera au rendez-vous grâce à la présence de ses supporteurs ", a-t-il fait savoir dans une déclaration rapportée par la MAP. Et d'ajouter que "le club casablancais produit du grand football lors des rendez-vous cruciaux ", insistant par là même sur le rôle du public et la forme du moment des joueurs.

Au cas où le Wydad parviendrait à se qualifier au tour des demi-finales, il affronterait mardi prochain le club brésilien de Flamengo, vainqueur de la Copa Libertadores. Alors que la deuxième demi-finale programmée mercredi 8 février aura pour protagonistes le Real Madrid et le vainqueur du match des quarts de finale, prévu ce samedi à 18 heures au Grand stade de Tanger, entre la formation américaine des Sounders de Seattle, lauréate du trophée de la Concacaf, et son homologue égyptienne d'Al Ahly, vice-championne d'Afrique.

A noter que le National du Caire s'était qualifié à ce tour de la compétition au détriment du représentant de l'Oceanie, Aukland City, défait par 3 à 0.