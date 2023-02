Maroc: Coupe Davis/Groupe Mondial II Mehdi Tahiri - L'équipe marocaine fin prête pour arracher la victoire face à la Côte d'Ivoire

Les joueurs de l'équipe nationale marocaine de tennis sont fin prêts pour arracher la victoire face à l'équipe ivoirienne lors de la confrontation prévue les 4 et 5 février à Abidjan dans le cadre des play-offs du Groupe Mondial II de la Coupe Davis, a indiqué le capitaine de l'équipe du Maroc, Mehdi Tahiri.

"L'équipe nationale s'est bien préparée pour cette confrontation et va donner le maximum pour gagner et hisser haut le drapeau marocain", a déclaré Mehdi Tahiri lors d'une conférence de presse tenue jeudi à Abidjan.

La Coupe Davis est une compétition qui se joue avec le cœur : "C'est un état d'esprit. C'est vrai que l'équipe ivoirienne joue sur ses surfaces plus au moins, mais on est prêt pour affronter chaque match et donner le meilleur de nous-mêmes pour le drapeau et pour progresser dans la compétition", a-t-il mis en avant.

La Côte d'Ivoire a aussi des joueurs talentueux, ce qui fait que la confrontation sera difficile pour les deux équipes, a dit le coach marocain, mettant toutefois l'accent sur les conditions climatiques à Abidjan qui ne sont pas les mêmes qu'au Maroc, surtout la chaleur élevée.

Précisant dans ce sens que l'équipe nationale marocaine est à Abidjan depuis lundi dernier afin que les joueurs puissent s'acclimater avec la chaleur élevée et le taux d'humidité, il a tenu à remercier la Fédération ivoirienne de tennis pour l'accueil chaleureux réservé aux membres de l'équipe du Maroc.

Les conditions climatiques ne sont pas favorables, mais les joueurs marocains sont très motivés, sont bien mentalement et physiquement et s'entraînent deux fois par jour, a-t-il assuré dans une déclaration à la MAP, affirmant que dans la Coupe Davis, la motivation et la rage de gagner font la différence.

Et de poursuivre que cette compétition est très importante pour notre équipe qui veut vraiment réaliser un bon résultat surtout lors du premier jour de la confrontation (4 février), et partant, assurer le passage au Groupe I de la Coupe Davis, affirmant qu'il connait très bien les joueurs ivoiriens et leurs performances.

M. Tahiri a rappelé que l'équipe du Maroc a terminé première lors des qualifications du groupe 3 au mois d'août dernier à Alger.

Dans une déclaration similaire, Zakaria Zemrani, chef de la délégation marocaine et membre du bureau exécutif de la Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT), a mis l'accent sur les efforts déployés par la fédération, notamment les cadres techniques, pour développer cette discipline sportive au niveau national dans un premier temps.

Il a notamment mis l'accent, à cet effet sur les conventions de partenariat signées avec les clubs ou contrats de labellisation qui renferment un nombre de modules auxquels les clubs concernés doivent se conformer, l'organisation d'une série de formations au profit des entraîneurs, en plus de contrats bilatéraux de partenariat entre la Fédération et des joueurs (juniors), surtout les meilleurs d'entre eux pour bénéficier d'un accompagnement matériel pour qu'ils puissent prendre part à des tournois internationaux en particulier.

Selon lui, la politique adoptée par la fédération commence à donner ses fruits puisque le Maroc compte aujourd'hui de bons joueurs dans la catégorie des juniors avec des classements honorables, comme Malak El Allami, Aya El Aouni, Yasmine Kabbaj, Reda Bennani, Yassine Dlimi, Mehdi Benchekroun, et bien d'autres qui auront leur mot à dire dans l'avenir.

Pour la rencontre contre la Côte d'Ivoire, l'équipe nationale est composée de Elliot Benchetrit, qui a remporté dernièrement le Tournoi international de tennis de Doha, Adam Moundir, Yassine Dlimi, Younes Alami ainsi que de Walid Ahouda, a fait savoir M. Zemrani tout en affirmant que ces cinq joueurs sont venus avec la ferme volonté de gagner cette confrontation.