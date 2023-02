Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 Février 2023

Burkina Faso : Gestion de la transition-Le président de la commission de l’Ua à Ouagadougou

Le président de la Commission de l'Union africaine (Ua), Moussa Faki Mahamat, a entamé, le vendredi à Ouagadougou, une visite de travail de 48 heures durant desquelles il va échanger avec les autorités de la Transition. Au président de la Transition, Ibrahim Traoré qu'il a rencontré ce matin, le Tchadien Moussa Faki Mahamat a dit être porteur d'un message de soutien et de solidarité de l'UA, selon la Présidence du Faso. « Le pays est dans une situation de défi sécuritaire, le pays est en transition, donc il est tout à fait normal que l'Union africaine puisse apporter son soutien aux peuples du Burkina, échanger avec ses autorités sur les voies et moyens pour soutenir la transition pour un retour à l'ordre constitutionnel », a indiqué le président de la commission de l'Union africaine. A l'issue de son entretien avec le capitaine Ibrahim Traoré, il a souligné qu'il dispose désormais de « beaucoup d'informations, beaucoup de précisions qui nous permettent d'apprécier la situation [du Burkina] à sa juste valeur ». C'est la première visite du président de la commission de l'UA à Ouagadougou depuis la chute du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba et l'arrivée au pouvoir du capitaine Traoré. (Source : Apa)

Côte d’Ivoire : Justice- Mise en liberté provisoire de Pulchérie Gbalet

L’activiste des droits de l’Homme, Pulchérie Gbalet, détenue depuis quelques mois, a été libérée ce vendredi 3 février 2023.Cette figure de la société civile ivoirienne a « effectivement » été relaxée autour de 19h45 (Gmt, heure locale), après les formalités administratives, avant d’être libérée provisoirement par la justice, a indiqué une source proche du dossier.Mme Pulchérie Gbalet bénéficie de cette libération provisoire, à la suite d’une nouvelle demande de son Conseil, après que l’enquête judiciaire a été bouclée par le juge du 10e Cabinet d’instruction sis à la cellule d’enquête contre le terrorisme, rapporte cette même source. Le procureur de la République de Côte d’Ivoire, Richard Adou, avait dans un communiqué déclaré qu’elle a « rencontré certaines personnalités et à son retour en Côte (Source : Presse locale)

Guinée: Gouvernance- Un nouveau siège pour le ministère du plan et la coopération internationale

Le ministère du plan et de la coopération internationale change de lieu et de visage. C’est un immeuble flambant neuf qui l’abrite désormais. Le président de la transition a procédé à son inauguration ce vendredi, 03 février 2023. C’était en présence de plusieurs membres du gouvernement et du Cnrd. Cette infrastructure est l’un des résultats de la gouvernance du CNRD. Elle s’inscrit dans le cadre de sa volonté rénover les services publics du pays. Sise à Boulbinet, un quartier en plein cœur de Kaloum qui le centre administratif de la Guinée, elle est composée de dix (10) étages, des sous-sols, de quarante vingt dix-sept (97) bureaux climatisés et de soixante-trois (63) toilettes.Pour elle, la réalisation de cette infrastructure qui constitue désormais le siège de son département ministériel, est une preuve de plus de la confiance du colonel Mamadi Doumbouya sur sa personne. (Source : Aminata)

Mali : Azawad- Algabass Ag Intalla nomme des nouveaux Chefs d’état-major à Kidal

Le président de la Coordination des Mouvements de l'Azawad(Cma), Algabass Ag Intalla proche du chef Djihadiste Iyad Ag Ghali a nommé par une décision un nouveau chef d'état- major et son Adjoint. Ces nouveaux Chefs d'Etat Major, nommés à Kidal le jeudi 02 février 2023, sont le Colonel Hamad Rhissa Ag MOHAMED ASSALEH et Alhousseyni Ag AHMEDOU.Il faut rappeler que Iyad Ag Ghali a récemment rencontré un certain nombre de personnalités du nord dont des responsables de la Cma. (Source : Abamako.com)

Sénégal : Marché financier de l’Uemoa- Le Trésor public lève 40,759 milliards de Fcfa

Le Trésor public sénégalais a obtenu 40,759 milliards de francs Cfa au terme d’une émission simultanée d’adjudication de bons assimilables du trésor (Bat, relaie l’Aps. Pour un montant de 40 milliards mis en adjudication, les soumissions globales ont atteint 51,759 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 101,90 pour cent, précise l’agence régionale d’appui à l’émission et à la gestion des titres dans l’Uemoa, l’Union économique et monétaire ouest-africaine.

Rca: Coopération- Le Premier ministre portugais chez Touadera

Profitant d’une visite de travail aux éléments des forces armées portugaises qui participent à la Minusca en Centrafrique, le Premier ministre du Portugal Antonio Costaa été reçu dans l’après midi du vendredi 3 février 2023 au palais de la Renaissance par le Président de la République, Son Excellence Professeur Faustin Archange Touadera. Accompagné d’une forte délégation, l’homme d’État portugais et sa forte délégation ont tenu une réunion de travail avec la partie centrafricaine dans la salle du Conseil des ministres.La lutte contre les groupes armés et la formation des Forces Armées Centrafricaines étaient les principaux menus de cette rencontre au sommet de l’État centrafricain. (Source : abangui.com)

Algérie : Finale /FootChan – Voici les arbitres

La Confédération africaine de football (Caf) a désigné le Gabonais Pierre Ghislain Atcho comme arbitre central de l’opposition entre l’Algérie et le Sénégal, samedi, au stade Nelson Mandela, à Alger, en finale de la 7ème édition du Championnat d’Afrique des nations (Chan) de football, a indiqué vendredi le site de cette instance sportive continentale. Selon la source, Pierre Ghislain Atcho sera assisté par le Seychellois, Hansley Danny Petrousse et l’Ivoirien Adou Hermann Désiré N’Goh respectivement comme arbitre assistant 1 et arbitre assistant 2.Ilunga Hérita membre du groupe d’études techniques. Par ailleurs, renseigne le site, le soudanais Mahmood Ali Mahmood Ismail fera office de 4ème arbitre alors que Massa Diarra de la Mauritanie est chargé comme Commissaire au match. Parmi les nombreux officiels de cette finale, figure Ilunga Hérita Kongolo de la Rdc, dans le groupe d’études technique. (Source : Acp)

Cameroun : Russie - Afrique. La Russie et le Cameroun discutent des préparatifs du deuxième sommet

« La conversation a porté sur les aspects organisationnels et substantiels des préparatifs du deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg en juillet 2023. Lors de l'examen des questions d'actualité relatives au développement des relations traditionnellement amicales entre la Russie et le Cameroun, l'accent a été mis sur le renforcement de la coopération mutuellement bénéfique(…)Le bureau diplomatique russe a noté que les deux parties avaient réaffirmé la volonté de Moscou et de Yaoundé d'approfondir le dialogue politique et de renforcer la coordination au sein de l'ONU et d'autres plateformes multilatérales sur les questions internationales et africaines d'intérêt commun. (Source : Cameroun24)

Soudan du Sud : Eglise catholique- Le pape François est arrivé

Selon Africanews, le pape François est arrivé vendredi après-midi au Soudan du Sud, plus jeune Etat du monde tourmenté par des violences et la misère, où il devrait renouveler son appel à la paix. Le président du Sud-Soudan, Salva Kiir marche à côté du pape François à l'arrivée du pape à l'aéroport international de Juba, au Sud-Soudan, le 3 février 2023. Le pape François est arrivé vendredi après-midi au Soudan du Sud, plus jeune Etat du monde tourmenté par des violences et la misère, où il devrait renouveler son appel à la paix. Arrivé à 14H45 (12H45 Gmt), le pape François restera 48 H dans la capitale Juba où il prononcera dans l'après-midi un premier discours devant les autorités et le corps diplomatique.

Une sélection de Bamba Moussa