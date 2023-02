Afrique: Algérie-Sénégal (Finale) - Maintenant, à nous de décrocher le trophée

ALGER — Le sélectionneur de l'équipe sénégalaise de football A', Pape Bouna Thiaw a affirmé vendredi à Alger que ses joueurs étaient "prêts et déterminés" pour viser le titre samedi, à l'occasion de la finale du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023) face à l'Algérie, au stade Nelson-Mandela de Baraki (20h30).

"On voulait tant jouer cette finale face à une excellente équipe d'Algérie qui a montré de belles choses. Nous avons des jeunes joueurs, mais quand le moment vient pour réaliser une chose pour notre pays, il n'y a pas d'âge. Les joueurs ont montré leurs qualités, et demain, ils vont se battre encore pour remporter le titre", a indiqué le coach sénégalais, lors d'une conférence de presse d'avant-match, tenue au stade de Baraki.

Le Sénégal, qui signe sa troisième participation au CHAN après douze ans d'absence, s'est qualifié mardi en finale, en battant difficilement Madagascar (1-0), au stade Nelson-Mandela, alors que l'Algérie n'a pas fait dans la dentelle en atomisant le Niger (5-0) à Oran.

Et d'enchaîner: "Gagner un CHAN après une CAN serait magnifique, c'est une motivation supplémentaire pour les joueurs. On a envie de rendre fier notre football local qui est sous-coté. La Fédération a mis les moyens pour nos sélections, le Sénégal représente bien notre continent".

Interrogé sur la sélection algérienne, invaincue depuis le début du tournoi, l'ancien international sénégalais de 42 ans (16 sélections/5 buts), estime être face à une "grosse équipe".

"On se prépare à tous les scénarios. Cette équipe algérienne a des lacunes, comme elle a aussi des points forts. Nous allons nous baser sur ses faiblesses pour la contrecarrer. L'Algérie est une grosse équipe qui aura son public derrière. La pression sera sur eux plutôt que sur nous", a souligné Bouna Thiaw.

Sur un plan personnel, le natif de Dakar a refusé de livrer une bataille tactique avec son homologue algérien Madjid Bougherra.

"Ce ne sera pas un match entre Bougherra et moi, mais entre le Sénégal et l'Algérie. On est là pour notre pays, on va tout faire pour remporter ce trophée. Sur le terrain il n'y aura pas le public, ce sera onze contre onze", a ajouté le coach des 'Lions de la Terranga'.

Sur une question relative au meilleur buteur de la compétition, Aymen Mahious (5 but), le coach du Sénégal a indiqué qu'il n'y aura pas un plan spécial pour le museler.

"Mahious est le meilleur buteur du tournoi pour l'instant, bravo à lui. Il n'y aura pas de plan anti-Mahious, mais un plan anti-équipe d'Algérie", a-t-il dit.

Interrogé sur la finale de la CAN-2019 en Egypte, perdue face à l'Algérie (0-1), Pape Bouna Thiaw a rejeté l'idée d'une revanche, déclarant: "nous sommes venus pour atteindre notre objectif, nous n'aurons aucun sentiment de revanche par rapport à la défaite du Sénégal à la CAN 2019".

Présent à ce rendez-vous médiatique, le défenseur de Teungueth FC El-Hadi Moutarou Baldé, a rapporté la détermination et l'envie qu'animent ses coéquipiers, à la veille de cette finale.

"Nous sommes déterminés et motivés pour cette finale que nous voulons remporter à tout prix, on fera tout pour atteindre notre objectif. Nous avons des atouts à faire valoir, même si nous aurons une forte équipe en face. Je m'attends à une belle confrontation entre deux équipes qui visent le titre. Nous connaissons bien l'Algérie. Je tiens à remercier le peuple algérien pour l'accueil chaleureux", a-t-il conclu.