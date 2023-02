Algérie: La préservation de la mémoire nationale une priorité vitale

GHARDAIA — La préservation de la mémoire nationale constitue une priorité vitale pour la transmission des valeurs de patriotisme authentiques aux futures générations, a affirmé vendredi à Berriane (45 Km au nord de Ghardaïa) le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga.

S'exprimant lors de l'ouverture des travaux des Journées d'étude sur la personnalité de Cheikh Ahmed Ben Omar Aouragh organisés à l'initiative de l'Association des fils de la génération du 1er novembre de Berriane, le ministre a indiqué que "cette rencontre est une aubaine pour transmettre aux générations montantes les valeurs du patriotisme et leur inculquer les principes d'attachement à l'identité nationale et les sacrifices consentis pour défendre notre patrie avec toutes les constantes nationales".

Le ministre a rappelé à cette occasion que son département ministériel œuvre à préserver la mémoire nationale conformément au programme du président de la république, M. Abdelmadjid Tebboune, qui n'a de cesse d'accorder l'intérêt nécessaire à la mémoire nationale.

Il a, dans ce sens, souligné que la région de Ghardaïa était et restera un rempart pour la préservation de notre identité avec ses valeurs et ses constantes nationales.

M. Rebiga, a affirmé que ces journées d'étude s'inscrivent pleinement dans le processus de la transmission aux jeunes générations, le patriotisme et amour de la patrie ainsi que l'épopée historique et les diverses phases du combat du peuple algérien pour la préservation de son identité, sa religion et l'acquisition de son indépendance.

Il a, en outre, rappelé la contribution significative de la population de Ghardaïa dans toute sa composante sociologique, les sacrifices consentis et l'esprit d'engagement pour la défense de la patrie, ses valeurs et ses constantes nationales.

Ces journées d'étude sur la personnalité du feu Cheikh Ahmed Ben Omar Aouragh (1917-2004) animées par une pléiade d'universitaires, de chercheurs, des membres du Madjlis Ammi Saïd (Haute Instance du rite Ibadite ) a pour objectif de promouvoir et de présenter des lectures et des informations scientifiques sur cette personnalité, selon les organisateurs.

Il s'agit également de faire connaître aux jeunes générations une histoire jalonnée de sacrifices consentis pour la défense de la patrie contre les ennemis de l'Algérie et sa religion, ont-ils ajouté.

Plusieurs conférences portant sur divers thèmes, seront animées durant ces journées (3-4 février en cours) notamment le parcours réformiste du Cheikh Ahmed Ben Omar Aouragh, son rôle dans la société, sa contribution dans la halqua des Azzaba et le Madjlis de Ami Said Ibadite ainsi que dans l'éducation de la société.

Cet évènement a été marqué par la présence du représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs, des représentants de la société civile ainsi que les autorités de la wilaya.

Le ministre des moudjahidine et des ayants droits s'est rendu aux chevets de plusieurs anciens moudjahidine et figures de la résistance issues de la région de Berriane, d'El Ateuf et Metlili en marque de reconnaissance de leurs valeureux services et de leurs sacrifices consentis pour la liberté et l'indépendance du pays avant de visiter le musée du Moudjahid de Metlili.