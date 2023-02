Algérie: Touggourt - Des résultats encourageants dans l'élevage de la caille

TOUGGOURT — Des résultats "encourageants" ont été enregistrés, ces dernières années, dans l'élevage de la caille (coturniculture) à Touggourt, augurant de perspectives prometteuses pour cette filière agricole qui attire davantage l'attention des jeunes, notamment.

Parmi les jeunes éleveurs ayant relevé le challenge de l'investissement dans ce domaine, Mohamed Benchenna a mis sur pied une petite ferme dans la commune de Zaouia El-Abidia (nord de Touggourt), dont la production bimensuelle (deux fois par mois) oscille entre 5.000 et 10.000 unités.

Approché par l'APS, Mohamed (34 ans) a indiqué qu'il s'est lancé dans la coturniculture, il y a environ quatre ans, et ce, après l'obtention d'un diplôme d'éleveur de poulets de chair du Centre de formation et de vulgarisation agricole (CFVA) de Sidi Mahdi (Touggourt).

Evoquant les avantages de l'élevage de la caille, il dira que comparativement à d'autres espèces de volaille, l'élevage de la caille est moins coûteux et nécessite peu d'efforts.

Aussi, la caille se caractérise par une forte immunité contre les maladies et un cycle de reproduction court (18 jours), selon ce jeune éleveur.

Aujourd'hui, Mohammed compte développer davantage sa ferme, après avoir bénéficié d'une assiette foncière devant ainsi lui permettre de relever les capacités de production et de répondre à la demande sans cesse croissante, non seulement à Touggourt, mais aussi dans d'autres wilayas, à l'instar d'Ouargla, Ghardaïa et d'El-Oued.

Il prévoit, à ce titre, l'acquisition de nouveaux équipements ainsi que l'introduction de l'élevage du canard musqué (canard berbère), considéré comme l'une des meilleures espèces de volaille, à haute valeur nutritionnelle.

La directrice des services agricoles (DSA) de la wilaya de Touggourt, Hanane Labiad, qui n'a pas manqué d'exprimer son admiration pour ce jeune investisseur, a indiqué à l'APS que Mohammed va bénéficier du soutien et de l'accompagnement nécessaires au développement de cette filière agricole, et ce, dans le cadre des efforts déployés par l'Etat à l'effet d'encourager le secteur agricole, toutes filières confondues.

Ainsi, une parcelle de terrain, consacrée dans le cadre de la concession agricole,"sera bientôt mise à sa disposition pour développer cette activité dans des conditions appropriées", selon la DSA de Touggourt.

Vers la création d'une coopérative d'élevage de cailles

Pour donner un nouvel essor à la filière dans cette wilaya du Sud-est du pays qui recense actuellement une vingtaine d'éleveurs, Mohammed envisage avec d'autres producteurs locaux de s'organiser en coopérative ou association.

Une telle démarche ouvrira, sans nul doute, de nouvelles perspectives de commercialisation, de production et de commercialisation pour les éleveurs.

A signaler que la caille est l'un des meilleurs aliments diététiques, pauvres en calories, faible en gras et riche en protéines et minéraux (fer, zinc, phosphore et autres).