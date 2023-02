Sénégal: Saint-Louis / Tournée nationale de l'ANAQ-SUP dans la région - Les acteurs sensibilisés sur les enjeux de la politique nationale d'assurance qualité

Le Secrétaire Exécutif de l'Autorité nationale d'Assurance Qualité de l'Enseignement supérieur (ANAQ-SUP) a bouclé hier, mercredi 1er janvier, trois jours de rencontres qui s'inscrivent dans le cadre d'une tournée nationale. Le Pr Lamine Guèye a rencontré tous les acteurs de l'enseignement supérieur et du système éducatif en général pour vulgariser la politique nationale d'assurance qualité. Il a révélé qu'à Saint-Louis, sur 20 établissements publics évalués, 10 ont eu un avis favorable de ses services.

" L'objectif de cette tournée nationale consiste à mieux vulgariser la politique nationale d'assurance qualité auprès des acteurs et bénéficiaires de l'enseignement supérieur de la région de Saint-Louis ", a-t-il fait savoir. En somme, cette tournée a pour objectif d'échanger avec le monde universitaire d'abord et de sensibiliser les étudiants sur la politique d'assurance qualité menée par le Gouvernement depuis 2012. L'objet de cette rencontre, c'est aussi de sensibiliser les parents d'élèves ainsi que les élèves qui doivent disposer de toutes les informations pour savoir où se trouve la qualité dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Chaque acteur a une responsabilité dans l'assurance de cette qualité.

Face à la presse, l'ancien Recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et de l'Université Alioune Diop de Bambey s'est appesanti sur le bilan de sa visite de travail, les enjeux de l'assurance qualité au niveau de l'enseignement et les voies et moyens à mettre en œuvre pour valider les diplômes de l'enseignement supérieurs. " La mission de l'ANAQ-SUP consiste à définir, en rapport avec le Ministère de l'Enseignement

Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, les établissements d'enseignement supérieur et les centres de recherches et d'innovation, les standards de qualité à respecter dans l'exécution de la mission qui leur est assignée ", a-t-il indiqué avant de rappeler qu'il s'agit de concevoir et de mettre en place un système d'assurance qualité compatible avec les objectifs et les exigences de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; de mettre en place des procédures formelles et d'identifier les critères, pour l'évaluation de la qualité des établissements d'enseignement supérieur et des centres de recherches et d'innovation.