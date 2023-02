Afrique: Sommet de Dakar - Examen de la mobilisation des ressources nationales en Afrique

DAKAR — Les travaux du 2e Sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique ont repris vendredi à travers l'organisation de tables rondes sur les opportunités offertes par nombre de projets en Afrique et l'examen des questions de mobilisation des ressources nationales pour financer les projets d'infrastructures dans le continent.

Les conditions de financement des infrastructures en Afrique demeurent une équation difficile et complexe pour les économies des pays du continent, question évoquée par les participants lors du premier jour des travaux où l'Algérie avait exprimé sa conviction de "l'importance d'accélérer l'intégration africaine face aux défis du développement et de mettre fin à la marginalisation du continent dans le processus de mondialisation".

Animée par cette conviction, l'Algérie a placé, au centre des priorités de son action africaine, "l'importance de la concrétisation du programme de développement des infrastructures en Afrique, dans la mesure où il tend à réaliser la complémentarité et l'intégration régionales, et constitue, ainsi, un catalyseur pour la croissance économique durable et globale".

Partant de son orientation en vue de dynamiser les efforts de développement en Afrique, et sur la base de sa grande expérience et sa disposition à partager son expérience en matière de réalisation des grands projets nationaux et régionaux notamment dans les domaines des infrastructures avec les autres pays africains, l'Algérie a pris part à ses travaux avec une délégation de haut niveau, conduite par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, en qualité de représentant du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

M.Benabderrahmane a souligné les efforts de l'Etat en matière de renforcement des infrastructures afin de concrétiser les objectifs continentaux, insistant sur la nécessité de lancer des partenariats entre les secteurs public et privé pour alléger la charge sur les Etats africains en terme de financement.

En vue de consacrer la complémentarité entre les pays africains, "l'Algérie avait toujours donné la priorité à l'intégration et à la dimension continentale dans ces projets. Elle était parmi les premiers pays à avoir effacé les dettes de 14 pays africains, soit une somme de 1.4 mds USD, permettant à ses pays de s'affranchir de l'endettement qui entravait leur processus de développement", a expliqué M. Benabderrahmane.

Pour réaliser les projets de développement dans le continent, "l'Algérie met son expérience au profit des pays africains en matière de formation des ressources humaines et de choix des modèles de développement les plus efficaces permettant à ses pays d'atteindre les plus hauts niveaux de développement"

La contribution de l'Algérie en tant que pays pivot en Afrique saluée

Par ailleurs, le président sénégalais a salué les efforts de l'Algérie, en tant que "pays pivot dans la région", pour le renforcement des mécanismes infrastructurels en Afrique, à travers son engagement constructif en matière d'infrastructures et ses efforts dans le cadre de l'Initiative africaine pour le développement de l'Afrique (NEPAD), dont elle est un des pays fondateurs.

Le Président Macky Sall s'est également félicité des engagements personnels du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune vis-à-vis des questions africaines vitales, ainsi que l'intérêt qu'il accorde au développement des infrastructures aux niveaux national et continental.

Il a mis en avant, à ce propos, "les contributions louables de l'Algérie en faveur du continent africain pour le développement des infrastructures et la promotion de l'intégration continentale".

Au plan bilatéral, M. Sall a tenu à saluer "la profondeur des relations historiques et fraternelles entre l'Algérie et le Sénégal", exprimant "son souhait de renforcer la coopération et le partenariat entre les deux pays dans divers domaines", et réitérant, à cette occasion, sa détermination à répondre à l'invitation du Président Tebboune pour effectuer une visite en Algérie.

Il est à noter que les relations historiques entre l'Algérie et le Sénégal qui partagent la même vision pour l'édification d'un monde équilibré, se sont davantage renforcées ces dernières années à la faveur de l'échange de visites au plus haut niveau.

Novembre dernier, l'Algérie a tenu à convier le Président Sall, en qualité d'invité d'honneur, pour assister aux travaux du Sommet arabe, de même qu'elle participe aujourd'hui au Sommet de Dakar avec "une représentation de haut niveau", d'ailleurs saluée par le Président sénégalais, qui a remercié le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à cet effet.