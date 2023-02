Sénégal: Infrastructures sportives - Le Sénégal, un " futur hub continental ", selon Yankhoba Diatara

Le Ministre des Sports a visité, hier, les stades en cours de réhabilitation dans la région de Dakar. Yankhoba Diatara a apprécié l'état d'avancement des travaux. Toutes ces infrastructures contribueront, selon le Ministre, à " repositionner le Sénégal comme un hub sportif continental au grand bénéfice du pays et de sa jeunesse ".

L'ambition du Président Macky Sall de doter le Sénégal d'infrastructures sportives aux normes contribuera à repositionner notre pays comme un hub sportif continental au grand bénéfice du pays et de sa jeunesse. C'est la conviction du Ministre des Sports, Yankhoba Diatara qui visitait, hier, l'état d'avancement des travaux de réhabilitations des stades de la région de Dakar. Selon Diatara, " le Sénégal sera bientôt un pays où il y aura assez d'infrastructures dans toutes les disciplines et pour toutes les disciplines ". À en croire le Ministre des Sports, l'ambition du Chef de l'État, c'est d'offrir à la jeunesse l'organisation d'une Coupe d'Afrique des nations (Can).

" C'est pour cela que nous travaillons à ce que toutes les infrastructures entreprises par le Gouvernement du Sénégal soient achevées à temps et soient aux normes. C'est une ambition, une vision que nous sommes en train de mettre en œuvre et nous invitons tous les acteurs à se joindre à nous pour qu'ensemble, nous puissions porter ces projets et les réaliser dans un délai raisonnable ", a exhorté Yankhoba Diatara. À terme, a-t-il assuré, le Sénégal disposera d'assez d'infrastructures pour accueillir n'importe quelle compétition internationale ; que ça soit la Can, le Chan, " d'autant plus qu'avec les Joj 2026, nous sommes en train de réaliser d'autres infrastructures dans d'autres disciplines ".

Le Ministre des Sports s'est par ailleurs réjoui de l'état d'avancement des travaux du stade Léopold Sédar Senghor. Il s'est dit rassuré par le travail qui est en train d'être fait par la Société d'ingénierie de construction d'État de chine (Cscec). L'infrastructure, dont les travaux ont été lancés en juin dernier, a-t-il dit, sera livrée dans 24 mois. " C'est un projet qui va se dérouler sur 32 mois, mais l'entrepreneur a décidé de réduire les délais. Nous pouvons dire que dans 24 mois, le projet sera livré. Les travaux se déroulent normalement ; ce qui reste, c'est d'assurer un suivi régulier. Au ministère, avec les autorités administratives, il s'agit de mettre des comités de suivi, mais avec les Chinois, et on peut être rassuré que le travail est en train d'être bien fait.

L'État va prendre l'attache d'un cabinet d'experts qui va assurer le suivi technique des travaux et nous rendre compte directement. L'avantage avec les Chinois, c'est qu'ils rendent directement compte à leur État et respectent les délais, mais de notre côté nous devons prendre les dispositions pour que le suivi soit assuré. Dans le cadre de sa coopération avec la République de Chine, le Sénégal s'est vu octroyer un don de 40 milliards de FCfa dont les 20 seront investis pour la réhabilitation du stade Lss.

Ainsi, la Chine qui a décidé d'accompagner le Sénégal dans ses projets structurants dans le domaine du sport va aider le Sénégal à la réhabilitation complète de l'infrastructure. Au terme des travaux, le stade Senghor sera tout neuf, avec des fonctions complètes permettant l'organisation d'évènements sportifs de haut niveau. Outre la démolition et la reconstruction de la structure en acier, les travaux de réhabilitation comprennent la réparation des tribunes et l'installation de nouveaux sièges au niveau de la loge officielle.

Le terrain de football également sera complètement réfectionné et une pelouse naturelle sera installée. Le nouveau stade de 60.000 places sera doté d'un système d'éclairage complètement renouvelé, répondant aux normes européennes de l'Uefa. Le terrain d'athlétisme fera aussi sa mue. La nouvelle piste sera conçue conformément aux normes requises par la fédération internationale. Des aménagements sont aussi prévus au niveau du parking du stade pour bien occuper l'espace.

Pose de la première pierre du stade de Cambérène

Yankhoba Diatara a également effectué une visite au stade de Ngor. Fermée depuis sept années au public pour cause de dégradation avancée, l'infrastructure, qui était transformée en dépotoir sauvage par les riverains, sera bientôt fonctionnelle. Elle a fait peau neuve grâce à l'État, qui a injecté une enveloppe de 1,2 milliard de FCfa pour la réhabilitation.

" Le Président, dans sa vision d'un sport moderne et performant, avait instruit le Gouvernement d'engager des projets d'infrastructures modernes au niveau des grandes capitales. C'est dans ce cadre que le stade de Ngor a été engagé. C'est un projet de base de 1,2 milliard. Aujourd'hui, toutes les composantes du projet, à savoir la pelouse synthétique, l'éclairage, les gradins, l'aménagement extérieur ont été réalisées ", a-t-il fait savoir.

Selon M. Diatara, le terrain peut désormais être mis en service et abriter des compétitions. Le même constat a été fait au stade de Yoff qui a mobilisé une enveloppe de 2 milliards de FCfa. Cependant, l'entrepreneur a demandé un délai de 45 jours pour pouvoir achever les travaux.

Dans l'après-midi, le Ministre a procédé à la pose de la première pierre du stade de Cambérène qui est, selon lui, " une doléance de plus de 30 ans des populations ". C'est ainsi, a informé Yankhoba Diatara, que le Président Macky Sall a décidé d'offrir à Cambérène un stade municipal aux normes. " C'est un projet assez structurant qui va coûter à l'État du Sénégal 1,9 milliard de FCfa. Nous allons veiller à ce que ce stade soit réalisé dans des délais réduits et raisonnables, c'est-à-dire sur 24 mois ", a-t-il dit. Avec les moyens et un dispositif de suivi rigoureux, a-t-il relevé, le Sénégal pourra réaliser ses infrastructures dans des délais raisonnables. Le Ministre a invité toutes les parties prenantes et les acteurs à se mobiliser pour un entretien des infrastructures sportives.

Par ailleurs, le Ministre des Sports a renouvelé les félicitations du Chef de l'État et du Gouvernement à l'endroit des " Lions " locaux pour leur qualification historique en finale du Chan. " J'ai eu la chance d'assister à leur premier match contre la Côte d'Ivoire et nous avons tous constaté que cette équipe est bien assise. Avec l'évolution de la compétition, nous avons pu apprécier leur qualité de jeu. Aujourd'hui, ils sont en finale. Ils ont fait honneur au Sénégal et nous sommes en train de travailler avec le Premier ministre sur les orientations du Chef de l'État pour renforcer ces " Lions " locaux et prions pour la victoire finale samedi, face à l'Algérie ", a dit le Ministre des Sports qui a annoncé qu'une délégation sera envoyée à Alger pour renforcer le 12e Gaïndé déjà présent en Algérie. Selon Yankhoba Diatara, " l'État du Sénégal continuera à accompagner toutes les équipes nationales ".