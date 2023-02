Sénégal: BRVM - Fortunes diverses pour les indicateurs phares de la Bourse ce 3 février 2023

Les trois indicateurs phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des fortunes diverses au terme de la séance de cotation de ce vendredi 3 février 2023.

Si l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a pu progresser de 0,15% à 98,57 points contre 98,42 points la veille, il en va autrement de deux indices qui ont clôturé en baisse. C'est ainsi que l'indice composite (l'indice général de la Bourse) a baissé de0,16% à 200,44 points contre 200,75 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a régressé de 0,50% à 101,00 points contre 101,28 points précédemment.

La valeur totale des transactions s'est établie à 1,29 milliard de FCFA contre 3,903 milliards de FCFA la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions s'est repliée de 11,629 milliards à 7456,965 milliards de FCFA contre 7468,594 milliards de FCFA la veille.

Quant à celle du marché obligataire, elle a clôturé sa séance de cotation en hausse de 11,753 milliards, s'établissant à 9111,590 milliards de FCFA contre 9099,837 milliards de FCFA le jeudi 2 février 2023.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres CFAO Côte d'Ivoire (plus 6,67% à 800 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 4,00% à 780 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 2,96% à 1 390 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 2,86% à 720 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (plus 2,46% à 1 040 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 5,88% à 800 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (moins 2,99% à 12 020 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 1,39% à 10 300 FCFA), BOA Bénin (moins 0,89% à 6 145 FCFA) et PALM Côte d'Ivoire (moins 0,45% à 10 050 FCFA).