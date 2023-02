Congo-Kinshasa: En réaction à l'homélie du Pape François, Kinshasa - Michaël Bukope exhorte les autorités à privilégier les intérêts généraux

Le souverain pontife était là! La messe comme annoncée pour la journée de mercredi 01 février 2023, avait bel et bien eu lieu à l'aérodrome de Ndolo. L'espace pris d'assaut par la population venue de divers coins à dessein de voir le pape François prêcher l'évangile de Jésus. Le pardon, la réconciliation, l'amour et la paix, c'est ce qui a été le message clé de l'évêque de Rome. C'était en présence du couple présidentiel et du premier ministre, Sama Lukonde, des membres du gouvernement et de plusieurs personnalités publiques.

Après l'homélie du Saint Père, les réactions ont foisonné de tout bord. Parmi plusieurs, il y a M. Bukope Mandjumba Michael, avocat à l'ONA, qui a exhorté les autorités Politico-administratives à privilégier l'intérêt général en vue de construire un Congo meilleurs. "On a prié pour les autorités, maintenant c'est à eux de prendre des décisions qui sont en faveur de la paix. Et ceux qui sont venus, comme le Saint Père l'a dit, avec les oreilles pour entendre ont entendu. Ceux qui ont la force de croire et de mettre en pratique doivent changer la gestion en l'orientant vers l'intérêt général pour un Congo émergent", adit l'avocat.

Le Pape a fait comprendre dans son homélie que Jésus a apporté la paix, et cette paix est donnée à travers le pardon, à travers la communauté et à travers la mission. Par le pardon, Jésus a exhibé les plaies qu'il a reçues sur la croix pour dire que la paix soit avec vous. C'est-à-dire qu'il est parti de sa blessure, de sa douleur pour pardonner. Cette paix a été donnée à la communauté de telle sorte qu'uni en christ que personne ne cherche son intérêt personnel, que chacun cherche l'intérêt de tous. Et c'est à travers la mission de propager cette paix jusqu'à l'extrémité de la terre que le pardon doit aussi être accordé.

Pour ce faire, le Saint Père a exhorté les dirigeants du pays à présenter la bonne image de leur foi. "Chacune des autorités, prise individuellement, est rattachée quelque part à la voie chrétienne. Identifiez dans leurs curriculum vitae. Chacun dira spirituellement qu'il appartient à l'église et il connait Dieu. Le pouvoir qui leur est donné, c'est le pouvoir de la communauté, quand on gère la communauté, on doit faire preuve de la paix", a-t-il mentionné.

Il sied de noter que la joie était au rendez-vous pour la population congolaise de voir le souverain pontife de fouler ses pieds en RD. Congo.