Congo-Kinshasa: Le Pape François à Ndolo - Une homélie politico-religieuse ?

L'aérogare de Ndolo dans la périphérie de Barumbu a accueilli une marée humaine dès les premières heures de la matinée de ce mercredi 1erFévrier 2023, où le Pape François, arrivé mardi dernier dans la capitale congolaise, disait la messe.

Plusieurs personnalités du pays dont le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accompagné de la première dame Denise Nyakeru, les membres du gouvernement, les caciques de l'ancien régime ont fait le déplacement pour assister à cette célébration eucharistique aux cotés des fidèles catholiques, les chevaliers de la plume et autres curieux.

L'homélie du pape François est tirée du livre de Saint Jean." Jésus dit à ses disciples que la paix soit avec vous ", C'est un évangile de paix, c'est aussi un message de paix que le saint père apporte à la population congolaise, un pays dont sa partie orientale est secouée par des atrocités persistantes. Pour le Pape François, en temps de guerre, le chrétien doit emboiter les pas à Jésus-Christ, en cultivant la paix, par le pardon, la communauté et la mission. Sa sainteté le Pape François interpelle tous les congolais en ces termes : "Qu'il soit l'occasion pour toi, qui porte un lourd fardeau dans ton cœur dont tu as besoin de te débarrasser, de recommencer à respirer et qu'il soit un moment propice pour toi qui t'affirmes chrétien dans ce pays et qui commets des violences, à toi le Seigneur dit: déposes tes armes, embrasses la miséricorde et à tous les blessés et opprimés de ce peuple, il dit : n'ayez pas peur de mettre vos blessures dans les miennes, vos plaies dans mes plaies , faisons-le frères et sœurs ", a-t-il prêché.

Le Pape a-t-il crevé l'abcès ?

D'aucuns s'attendaient à ce que le souverain pontife désigne nommément le Rwanda comme agresseur de la RDC quand il a évoqué la guerre. Le Pape étant l'une des personnalités les plus influentes du Monde dont la voix porte, cette dénonciation aura été sans doute une sérieuse mise en garde à l'endroit de Kigali qui s'accroche à ses manœuvres fallacieuses dans le but de s'accaparer de certains territoires de la RDC et monter les enchères qui déboucheront sur des concessions avec Kinshasa, soutiennent ces chroniqueurs politiques.

A les en croire, le Pape qui n'a pas eu du tout tort de prêcher la paix en RDC devrait identifier le trouble-fête qui s'oppose à cette quiétude, en l'occurrence le Rwanda, pour l'exposer aux yeux de l'humanité, une démarche qui aurait fragilisé le pays de Paul Kagame déjà averti plus d'une fois notamment, par les Nations Unies sur son rôle de tireur de ficelle qu'il joue aux côtés du M23,Mouvement rebelle qui sème terreur et désolation dans l'Est de la RDC. Le mal devrait être désigné à haute voix par sa sainteté le Pape François, ont-ils fait savoir.

Selon ces analystes, l'homélie du Pape François a été revêtue d'un caractère énigmatique dans le sens où elle a laissé certains congolais sur leur soif, celle de l'entendre lancer un appel de cessation des hostilités dans l'Est de la RDC à l'endroit du Rwanda.

Pour d'autres analystes qui ont également passé au peigne fin cette prédication du souverain pontife, le Pape ne devrait pas citer nommément le Rwanda au risque de prendre position. L'église est censée rester au milieu du village pour ne pas embraser les nations, ont-ils répliqué. La guerre dans la partie Est de la RDC résulte d'une complicité entre le Rwanda et les multinationales qui n'approuvent pas les dénonciations à haute voix du chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'interpellation du Pape ne changera pas les choses comme par coup de baguette magique, ont-ils ajouté.

Quand les enjeux politiques s'invitent à la messe

L'année 2023 reste une année électorale en RDC. L'enrôlement des électeurs étant en cours, les scrutins se tiendront sauf changement en Décembre prochain. Seulement, les élections en RDC, qui est à son 4ème cycle électoral, ont toujours été émaillées de plusieurs contentieux et autres conflits postélectoraux. Le cardinal Fridolin Ambongo qui a remercié le Pape pour sa venue en RDC, a placé sa présence sur la terre congolaise sous le signe de la réconciliation en cette année électorale, d'où son appel pour des élections apaisées.

" Très saint père, le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous. C'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, les congolais demeurent pourtant, un peuple confiant et plein d'espérance, voilà pourquoi la présence réconfortante de votre sainteté, au chevet de ce peuple qui souffre constitue un véritable encouragement. Votre visite, très saint père, intervient aussi durant une année électorale qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays

Avec le message que vous nous avez apporté sur le thème " Tous réconciliés en Jésus-Christ et confiants dans vos prières " Nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées ", a-t-il interpellé sous les ovations d'une bonne frange de l'assistance.

À son arrivée au site Ndolo, le Pape François à bord de Papa mobile, a fait le tour du site, salué de plus près les congolais venus communier avec lui.

À la fin du culte, le saint père a remis un cadeau d'une Calice à l'église catholique de la RDC entre les mains du Cardinal Fridolin Ambongo.

" Que Dieu tout puissant vous bénisse " prononcé comme tel en français, est la phrase qui a mis terme à cette messe à la grande satisfaction de toute l'assistance.